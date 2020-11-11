Выстрелил в лицо жене и зарубил ее топором прямо в торговом центре

Подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался уроженец Белоруссии 1968 года рождения.

В Ленинградской области женщину зарубили топором в торговом центре

Мужчина подозревается в убийстве своей супруги в торговом центре в Ленинградской области, он задержан, сообщает пресс-служба областного управления СК.

По данным следствия, инцидент произошел в среду в одном из торговых комплексов города Всеволожска.

"…Мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей супруги, а затем нанес множественные удары тупым предметом. В результате следственно-оперативных мероприятий по "горячим следам" следователями и сотрудниками полиции задержан подозреваемый 1968 года рождения", - говорится в сообщении. Решается вопрос об аресте.

По данным местных СМИ, после выстрела в женщину из травматического оружия напавший на свою жену уроженец Белоруссии зарубил ее топором.