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Выстрелил в лицо жене и зарубил ее топором прямо в торговом центре

20:59 11.11.2020 Фото: pexels.com
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Подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался уроженец Белоруссии 1968 года рождения.

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В Ленинградской области женщину зарубили топором в торговом центре

Мужчина подозревается в убийстве своей супруги в торговом центре в Ленинградской области, он задержан, сообщает пресс-служба областного управления СК.

По данным следствия, инцидент произошел в среду в одном из торговых комплексов города Всеволожска.

"…Мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей супруги, а затем нанес множественные удары тупым предметом. В результате следственно-оперативных мероприятий по "горячим следам" следователями и сотрудниками полиции задержан подозреваемый 1968 года рождения", - говорится в сообщении. Решается вопрос об аресте.

По данным местных СМИ, после выстрела в женщину из травматического оружия напавший на свою жену уроженец Белоруссии зарубил ее топором.

выстрел задержан подозреваемый зарубил супруги
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