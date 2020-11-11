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От Травникова требует скорректировать ограничения для шоу-бизнеса омбудсмен Титов

21:15 11.11.2020 Фото: Кремлин.ру
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Как считает Борис Титов, из-за несоответствия федеральным нормам организаторы шоу и концертов в Новосибирской области подвергаются дискриминации.

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Борис Титов потребовал у Травникова изменить требования к шоу и концертам

Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов направил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову письмо. В документе он потребовал скорректировать региональные ограничения при проведении массовых мероприятий.

Постановление правительства Новосибирской области принято еще 18 марта 2020 года. С тех пор федеральные требования к проведению зрелищных мероприятий много раз менялись. Как считает Борис Титов, из-за этого несоответствия организаторы шоу в Новосибирске подвергаются дискриминации. Их могут привлечь к административной ответственности из-за несоблюдения норм, не относящихся к текущим санитарно-эпидемиологическим требованиям.

«Предлагаемое правовое регулирование зрелищных мероприятий предоставляют правоприменителю возможность чрезмерной дискреции, что относится к коррупциогенным факторам и не соответствует антикоррупционным требованиям о содержании нормативных правовых актов», — говорится в письме, распространенном в СМИ 11 ноября.

Как сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей, поводом для обращения к главе региона стало письмо организаторов зрелищных мероприятий. Импрессарио пожаловались на разночтения в нормативных документах, которыми регулируются ограничения для их отрасли в Новосибирской области.

По словам предпринимателей, постановлениями властей региона, изменениями и дополнениями в них, регламент работы шоу-бизнеса постоянно меняется. К примеру, ранее, по их словам, представители крупных федеральных организаторов не могли проводить мероприятия вообще, в то время как для местных коммерсантов это было разрешено. Сейчас зрелищные мероприятия в Новосибирской области проводить можно при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, но сам перечень требований не определен.

В итоге импрессарио могут привлечь к административной ответственности из-за несоблюдения рекомендаций и прочих декларативных норм, не относящихся к санитарно-эпидемиологическим требованиям, посетовали авторы обращения к бизнес-омбудсмену. Точно так же к ответственности их могут привлечь за несоблюдение требований, не связанных с проведением зрелищных мероприятий, или исполнить которые в связи со спецификой концерта не представляется возможным.

«Заявители заинтересованы в проведении личного приема с участием курирующего вице-губернатора для выработки взаимоприемлемых решений. Буду признателен за внимание к указанной проблеме, а также за организацию запрашиваемого личного приема», — говорится в письме бизнес-омбудсмена к губернатору.

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