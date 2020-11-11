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Новые ограничения введут в Москве через 2-3 недели, пообещал Собянин

21:57 11.11.2020 Фото: Кремлин.ру
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Мэр добавил, что очень важно найти баланс между негативными последствиями для экономики и гарантированным обеспечением людей медицинской помощью.

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Собянин: Следующие решения по COVID-19 могут быть приняты через 2-3 недели
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Новые ограничения введут в Москве через 2-3 недели, пообещал СобянинПродлили ограничения из-за коронавируса на 2 месяца власти ПетербургаЕщё 457 новостей

Дальнейшие решения по ситуации с коронавирусом могут быть приняты через 2-3 недели. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время выступления на форуме "Сильные идеи для нового времени" 11 ноября.

"Исходя из ситуации, которую мы получим через 2-3 недели, будем дальше принимать какие-то решения. Но они должны минимально касаться ограничений экономики и бизнеса, насколько это возможно", - подчеркнул градоначальник.

Мэр добавил, что очень важно найти баланс между негативными последствиями для экономики и гарантированным обеспечением людей медицинской помощью. Поэтому ограничения этой осенью вводятся точечно и система здравоохранения, несмотря на большое число заболевших, справляется.

Напомним, что очередные ограничения Собянин ввел накануне. Они будут действовать с 13 ноября 2020 по 15 января 2021 года.

COVID-19 коронавирус мэр ограничения число заболевших Сергей Собянин
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