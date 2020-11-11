Шквалистый ветер и мокрый снег накрыли Бердск. МЧС предупреждает об опасности

Спасатели рекомендуют проявлять осторожность - не стоять возле рекламных конструкций, отказаться от поездок на автомобиле и смотреть за детьми.

Ветер в Бердске может достигать 25 метров в секунду

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра в ближайший час с сохранением ночью 12 ноября ожидается снег, мокрый снег, местами сильный мокрый снег, гололедные явления, метели, усиление ветра 18-23 м/с, порывы до 25 м/с.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области рекомендует проявлять осторожность. Находясь на улице обходите линии электропередач, вывески и рекламные щиты. Дома закройте форточки и окна, заблаговременно уберите с балконов и подоконников вещи, которые при сильных порывах ветра могут быть захвачены воздушным потоком.

В ветреную погоду особенно тщательно соблюдайте меры пожарной безопасности и будьте предельно осторожными при обращении с огнем. При сильном порывистом ветре огонь распространяются значительно быстрее.

Автомобилистам рекомендуется по возможности отказаться от загородных поездок на автомобиле без особой необходимости. Если вы находитесь в пути, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны, под действием осадков возможно налипание мокрого снега на конструкции (рекламные щиты, провода), что может вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями.

Родителям необходимо следить за досугом детей.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «112», в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32. Телефон доверия МЧС 23-99-999.