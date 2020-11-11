Бунт в колонии? Подтвердил обнаружение трупа в ИК-13 СК по Новосибирской области

Следственный комитет опроверг сведения о том, что осужденные взбунтовались. Проводится доследственная проверка.

Никакого бунта нет, заявили в СК по Новосибирской области

"Бунт произошел в ИК №13 в Убинском районе региона 11 ноября", новосибирские СМИ распространили сообщение.

-Это дезинформация. Никакого бунта нет. Обнаружено тело осужденного с признаками насильственной смерти. На место выехал следователь СКР. Проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировала "Курьер. Среда. Бердск" в 23.00 в среду старший помощник руководителя управления СК по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Подробности - в ближайшее время.