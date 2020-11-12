Пособия и выплаты на детей от рождения до 7 лет в ноябре 2020 по 5500 рублей и 12 000 рублей. Полный список

Например, работающая мама имеет право на пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Сумма составляет 40% от среднего заработка, но не менее 4 050,92 руб.

Семьи с детьми могут рассчитывать на ряд пособий в России

Какую поддержку от государства ежемесячно получают семьи с детьми в России? Полный список пособий и выплат на 2 ноября 2020 приводит "Курьер. Среда. Бердск".

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет с работы

Работающая мама имеет право на пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Сумма составляет 40% от среднего заработка, но не менее 4 050,92 руб.

Ежемесячное пособие на первого и второго ребенка

С 2018 года в России действует закон о ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка. Это пособие могут получать семьи с доходом не более двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи в каждом регионе. С 2020 года выплату можно получать до 3 лет ребенка. При этом дата рождения первого или второго ребенка должна быть не ранее 1 января 2018 года.

Стоит отметить, что на детей, рожденных в 2017 году, выплата не назначается. Если ребенок третий, четвертый или последующий по счету, этот вариант господдержки также не применяется. Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум на ребенка, установленный в регионе на II квартал предыдущего года. В 2020 году для Санкт-Петербурга это 11 176 рублей в месяц, для Астраханской области — 11 256 рублей, для Краснодарского края — 10 639 рублей, а для Чувашии — 9541 рубль, для Новосибирской области это 11 738 рублей.

На первого ребенка пособие платят из федерального бюджета, на второго — за счет материнского капитала. При обращении за выплатой ее назначают сначала до года, потом до двух лет, а затем до трех лет ребенка.

Ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет

Новое пособие выплачивают с 1 июня 2020 семьям с детьми. Речь идет о пособии на детей с 3 до 7 лет. Выплата начисляется со дня трехлетия ребенка, но не ранее 1 января 2020 года. В 2020 году семьи с детьми этого возраста однократно получили сумму за полгода в июне.

Право на получение выплаты имеет один из родителей или иной законный представитель ребенка, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, если сумма доходов всех членов семьи до вычета налогов за май 2019 - апрель 2020 в расчете на одного члена семьи в месяц, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения на II квартал 2019 г. Выплата положена исключительно гражданам РФ, постоянно проживающим на территории РФ.

Размер выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. Это примерно 5,5 тыс. рублей на ребёнка в месяц в зависимости от региона. В Новосибирской области пособие равно 6 018 рублей.

Для оформления выплаты необходимо заранее подготовить реквизиты свидетельства о рождении на несовершеннолетних детей. При наличии супруга(-и) нужно подготовить реквизиты свидетельства о браке. В заявлении следует указать сведения о заработной плате. Информацию об остальных видах доходов указывать не следует, так как данные сведения запрашиваются уполномоченным органом у организаций, в распоряжении которых они находятся. Для выплаты на банковский счет понадобятся:

Номер счета

БИК (Банковский Идентификационный Код)

Номер корреспондентского счета

По указанному счету должна быть выпущена только банковская карта национальной платежной системы «МИР», либо не должно быть эмитировано ни одной банковской карты. Решение о выплате пособия принимается в срок не более 20 рабочих дней или 10 рабочих дней, в случае наличия сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия.

Кроме того, с 1 ноября 2020 россиянам станет проще оформить пособие на детей от 3 до 7 лет. Это гласит распоряжение от 29 июля 2020 года №1976-р, подписанное премьер-министром Мишустиным. Так, сокращён перечень документов, подтверждающих право на получение финансовой помощи. Теперь для оформления выплаты гражданам не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия. Оформить пособие можно в том числе в МФЦ или на портале госуслуг.