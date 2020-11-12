Солить капусту в ноябре: 10 очень удачных дат для квашения капусты по лунному каленадрю в ноябре 2020

Самые плохие дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020: 12 ноября (28 -й лунный день), 23 ноября (9 -й лунный день), 26 ноября (12 -й лунный день), 27 ноября (13 -й лунный день), 29 ноября (15 -й лунный день).

Когда квасить капусту по лунному календарю

Квасить капусту лучше всего на растущую Луну: первую или вторую фазы.

Благоприятные дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020

15 ноября (1 -й лунный день), 16 ноября (2 -й лунный день), 17 ноября (3 -й лунный день), 22 ноября (8 -й лунный день), 28 ноября (14 -й лунный день)



14 ноября (30 -й лунный день), 18 ноября (4 -й лунный день), 20 ноября (6 -й лунный день), 24 ноября (10 -й лунный день), 30 ноября (16 -й лунный день)13 ноября (29 -й лунный день), 19 ноября (5 -й лунный день), 21 ноября (7 -й лунный день), 25 ноября (11 -й лунный день)11 ноября (27 -й лунный день)12 ноября (28 -й лунный день), 23 ноября (9 -й лунный день), 26 ноября (12 -й лунный день), 27 ноября (13 -й лунный день), 29 ноября (15 -й лунный день)