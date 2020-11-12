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Милые поздравительные картинки и чудесные слова на Всемирный день доброты 13 ноября 2020 года

21:20 12.11.2020 Фото: otkritkiok.ru
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Официально праздник был учрежден 18 ноября 2000 года на 3 конференции Движения в Сингапуре. Датой события выбран день открытия в Токио в 1988 году 1-й конференции организации — 13 ноября.

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Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

Проводить Всемирный день Доброты предложили участники организации, созданной в Японии в 1997 году и объединившей добровольцев из разных стран. Она называется «Всемирное движение доброты». Ее участники стремятся сделать мир гуманнее, совершая благородные поступки. Официально праздник был учрежден 18 ноября 2000 года на 3 конференции Движения в Сингапуре. Датой события выбран день открытия в Токио в 1988 году 1-й конференции организации — 13 ноября.

Современный высокотехнологичный мир нередко отодвигает человеческие чувства на второй план. Но совершая хорошие дела, мы наполняем свое существование приятными эмоциями. И пусть в России День доброты мало известен — впервые его отметили в 2009 году, стоит вместе улучшать мир, оказывает большее внимание близким, помогая нуждающимся и просто улыбаясь даже незнакомым людям!

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Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
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Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

***

Так миру не хватает доброты,
Сегодня с ним своей ты поделись,
Быть может, твоя капелька добра
Продлит кому-то счастье или жизнь.

Желаю в день всемирный доброты
Вам к солнцу протянуть ладони,
Пусть добротою, ласкою, теплом
И счастьем нашу жизнь оно наполнит.

***

С Днем доброты примите поздравленье
И пожеланья только наилучшего всего.
Пускай добро нам дарит вдохновенье,
Чтоб на душе искрилось нежное тепло.

Пусть будет в мире больше счастья,
Любви, заботы, понимания во всем.
Пусть наполняют радость и участье

И душу каждую, и каждый дом.

***

В этот день Всемирный доброты
Я тебе от сердца пожелаю,
Больше искренней любви и теплоты,
Сладких слов и нежности без края.

Никогда не бойся отдавать
Доброту и радость своим близким,

И к тебе вернется благодать,
Бог за все вознаградит с избытком!

***

А знаешь ли, сколько в тебе доброты?
Её не измерить ни в метрах, ни в граммах.
Ты к сердцу любому проложишь мосты
Одним только словом, но искренним самым.

Не бойся добро отдавать никогда,

Оно бумерангом, конечно, вернётся
И душу от зла сохранит сквозь года,
И будет тебя согревать лучше солнца!

***

Доброта спасет весь мир —
Истинна известная.
В жизни серой и суровой,
Как нельзя уместная.

В день всемирный доброты,
Улыбнитесь, люди.
Пусть от солнечной улыбки
Мир добрее будет.

***

Давайте будем всем дарить
Добро в день доброты,
И сразу станет мир светлей,

И сбудутся мечты,
Пусть этот праздник счастье всем
И радость принесет,
Людей с открытою душой
Добро всегда найдет!

***

Всемирный праздник доброты,
Сердечно всех я поздравляю,

Вам мира, света, теплоты
В сердцах и душах пожелаю.

Пусть правит жизнью доброта,
Не оставляя места злости,
Всю тяжесть горестей, обид
Вы с плеч своих скорее сбросьте.

***

Доброта спасает жизни,

Доброта всегда нужна,
Добрым быть всегда прекрасно,
Добрых любят все всегда!

Целым миром отмечаем,
День добра, ура, ура,
От души я поздравляю,
С этим праздником тебя!

***

В день всемирный доброты
Всем дари свои улыбки,
Пусть сбываются мечты,
И стираются ошибки.

Вся планета в этот день
Пусть ликует и смеется,
Раздавай добро везде,
И оно к тебе вернется!

***

Всемирный праздник доброты
Встречай улыбкой доброй,
И пусть исполнятся мечты
От скромной до огромной!

Ты, проявляя доброту,
Быть искренней старайся.
Даря планете красоту,

Всем мило улыбайся!

Источник: pozdravok.ru

13 ноября 2020 года Всемирный день доброты поздравительные открытки стихи
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