Душевные и красивые открытки и сердечные поздравления на 13 ноября - Всемирный день доброты 2020

Датой события выбран день открытия в Токио в 1988 году 1-й конференции организации — 13 ноября.

Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

Проводить Всемирный день Доброты предложили участники организации, созданной в Японии в 1997 году и объединившей добровольцев из разных стран. Она называется «Всемирное движение доброты». Ее участники стремятся сделать мир гуманнее, совершая благородные поступки. Официально праздник был учрежден 18 ноября 2000 года на 3 конференции Движения в Сингапуре. Датой события выбран день открытия в Токио в 1988 году 1-й конференции организации — 13 ноября.

Современный высокотехнологичный мир нередко отодвигает человеческие чувства на второй план. Но совершая хорошие дела, мы наполняем свое существование приятными эмоциями. И пусть в России День доброты мало известен — впервые его отметили в 2009 году, стоит вместе улучшать мир, оказывает большее внимание близким, помогая нуждающимся и просто улыбаясь даже незнакомым людям!

Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

***

В День чудесный — доброты,

Я желаю, чтобы ты

В руки злости не давался,

Улыбался и смеялся!

Милосердие, доброта

Не покинут пусть тебя.

Только радость и удача,

Смех, любовь и не иначе!

***

Когда добро царит везде —

Счастливы люди на земле.

Покой в душах их и сердцах,

Минует всех печаль и страх.

Желаем радости большой,

Пусть в этот праздник доброты

У всех все будет хорошо,



Сбываются пусть все мечты!

***

С днем доброты душевной,

Тепла и чистоты,

Пусть будет жизнь волшебной

И полной красоты!

Желаю, чтоб крепчало

И множилось добро,



Все вмиг преображало,По жизни рядом шло!

***

Доброта — простое слово,

Но как много силы!

Доброта всегда честна,

Ярка и красива.

Пусть она живет в душе,



Путь пускай укажет.То, что правит лишь она,Пусть скорей докажет.

Будьте чаще к своим ближним

Вы добросердечными.

И тогда любовь и счастье

Будут бесконечными.

***

В день всемирной доброты,

Вам улыбок я желаю

В сердце больше теплоты,

От души Вас поздравляю.

Позабудьте все обиды,

Делайте Вы лишь добро.

Искренне всегда любите

И забудьте слово «зло»

***

День всемирный доброты,

Вас сердечно поздравляю,

Милосердней и добрее

От души вам быть желаю.

Не держите зла и боли,

Отпустите груз обид,

Путь к добру, надежде, вере



Будет вам пускай открыт.

Не скупитесь на улыбки

И на теплые слова,

Помогайте, поощряйте,

Доброта всегда права.

***

Пусть в этот день Вас не коснутся

Дела, проблемы, суета,



Желаем радостно проснутьсяИ пусть наполнит доброта.

Пусть мир в душе, терпенье в сердце,

И солнцем полна голова,

Для доброты откройте дверцы,

Другие подождут дела!

***

В День всемирный доброты



Счастья я тебе желаю,И чтоб все вели мостыЛишь туда, где понимают.

Где тебя с улыбкой ждут,

Чаю сладкого предложат

И из радостных минут

Твою жизнь по каплям сложат!

***

С днем доброты вас, люди,

Свое призвание не забудьте!

Дарите доброту, не сожалея,

Сердца свои открыть сумейте!

Дарите радость и тепло,

Хочу, чтоб всем всегда везло,

Дарите друг другу улыбки,

Не сожалейте об ошибках!

***

Пусть будет в вашем сердце

Полным-полно добра.

Чтоб вы его дарили

Аж с самого утра.

Всем улыбались просто,

Всегда на помощь шли,

А в день добра желаю



Чтоб беды все ушли!

Источник: pozdravok.ru