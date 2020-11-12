12.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Душевные и красивые открытки и сердечные поздравления на 13 ноября - Всемирный день доброты 2020

21:40 12.11.2020 Фото: otkritkiok.ru
0

Датой события выбран день открытия в Токио в 1988 году 1-й конференции организации — 13 ноября.

% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

Проводить Всемирный день Доброты предложили участники организации, созданной в Японии в 1997 году и объединившей добровольцев из разных стран. Она называется «Всемирное движение доброты». Ее участники стремятся сделать мир гуманнее, совершая благородные поступки. Официально праздник был учрежден 18 ноября 2000 года на 3 конференции Движения в Сингапуре. Датой события выбран день открытия в Токио в 1988 году 1-й конференции организации — 13 ноября.

Современный высокотехнологичный мир нередко отодвигает человеческие чувства на второй план. Но совершая хорошие дела, мы наполняем свое существование приятными эмоциями. И пусть в России День доброты мало известен — впервые его отметили в 2009 году, стоит вместе улучшать мир, оказывает большее внимание близким, помогая нуждающимся и просто улыбаясь даже незнакомым людям!

% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

***

В День чудесный — доброты,
Я желаю, чтобы ты
В руки злости не давался,
Улыбался и смеялся!

Милосердие, доброта
Не покинут пусть тебя.
Только радость и удача,
Смех, любовь и не иначе!

***

Когда добро царит везде —
Счастливы люди на земле.
Покой в душах их и сердцах,
Минует всех печаль и страх.

Желаем радости большой,
Пусть в этот праздник доброты
У всех все будет хорошо,

Сбываются пусть все мечты!

***

С днем доброты душевной,
Тепла и чистоты,
Пусть будет жизнь волшебной
И полной красоты!

Желаю, чтоб крепчало
И множилось добро,

Все вмиг преображало,
По жизни рядом шло!

***

Доброта — простое слово,
Но как много силы!
Доброта всегда честна,
Ярка и красива.

Пусть она живет в душе,

Путь пускай укажет.
То, что правит лишь она,
Пусть скорей докажет.

Будьте чаще к своим ближним
Вы добросердечными.
И тогда любовь и счастье
Будут бесконечными.

***

В день всемирной доброты,
Вам улыбок я желаю
В сердце больше теплоты,
От души Вас поздравляю.

Позабудьте все обиды,
Делайте Вы лишь добро.
Искренне всегда любите
И забудьте слово «зло»

***

День всемирный доброты,
Вас сердечно поздравляю,
Милосердней и добрее
От души вам быть желаю.

Не держите зла и боли,
Отпустите груз обид,
Путь к добру, надежде, вере

Будет вам пускай открыт.

Не скупитесь на улыбки
И на теплые слова,
Помогайте, поощряйте,
Доброта всегда права.

***

Пусть в этот день Вас не коснутся
Дела, проблемы, суета,

Желаем радостно проснуться
И пусть наполнит доброта.

Пусть мир в душе, терпенье в сердце,
И солнцем полна голова,
Для доброты откройте дверцы,
Другие подождут дела!

***

В День всемирный доброты

Счастья я тебе желаю,
И чтоб все вели мосты
Лишь туда, где понимают.

Где тебя с улыбкой ждут,
Чаю сладкого предложат
И из радостных минут
Твою жизнь по каплям сложат!

***

С днем доброты вас, люди,
Свое призвание не забудьте!
Дарите доброту, не сожалея,
Сердца свои открыть сумейте!

Дарите радость и тепло,
Хочу, чтоб всем всегда везло,
Дарите друг другу улыбки,
Не сожалейте об ошибках!

***

Пусть будет в вашем сердце
Полным-полно добра.
Чтоб вы его дарили
Аж с самого утра.

Всем улыбались просто,
Всегда на помощь шли,
А в день добра желаю

Чтоб беды все ушли!

Источник: pozdravok.ru

13 ноября 2020 года Всемирный день доброты поздравительные открытки смс
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вокруг вас много добрых людей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вы может быть не осознаете, что вы — духовный целитель. Каковы признаки тайного дара
23:20 12-11-2020
Вы может быть не осознаете, что вы — духовный целитель. Каковы признаки тайного дара
Можно ли обойтись без уколов красоты, чтобы сохранить молодость кожи?
23:20 12-11-2020
Можно ли обойтись без уколов красоты, чтобы сохранить молодость кожи?
Освободили инвестора Калви и других фигурантов дела "Baring Vostok" о мошенничестве на 2,5 млрд рублей
22:49 12-11-2020
Освободили инвестора Калви и других фигурантов дела
Международный день слепых 2020: сердечные и добрые слова поддержки в стихах и открытках на 13 ноября
22:40 12-11-2020
Международный день слепых 2020: сердечные и добрые слова поддержки в стихах и открытках на 13 ноября
Снизить цену на вакцины от COVID-19 и внести их в список жизненно важных лекарств призвал Медведев
22:26 12-11-2020
Снизить цену на вакцины от COVID-19 и внести их в список жизненно важных лекарств призвал Медведев
Народные приметы о ссорах: почему нельзя просыпать соль и мыть посуду в гостях
22:20 12-11-2020
Народные приметы о ссорах: почему нельзя просыпать соль и мыть посуду в гостях
Вселенная с нагревается с огромной скоростью, выяснили ученые
22:15 12-11-2020
Вселенная с нагревается с огромной скоростью, выяснили ученые
13 ноября - Спиридон и Никодим 2020: категорические запреты церковного праздника, приметы и обязательные дела
22:06 12-11-2020
13 ноября - Спиридон и Никодим 2020: категорические запреты церковного праздника, приметы и обязательные дела
БердскЗадним числом выписали больничный пациенту с COVID-19 Ивану Кулагину в Бердске. Диагноз "пневмония" поставили по телефону всей семье
22:02 12-11-2020
Задним числом выписали больничный пациенту с COVID-19 Ивану Кулагину в Бердске. Диагноз
А на детей по 10 000 рублей нет? Направить "сирийский" $1 млрд в российские регионы требует "Яблоко 1
21:42 12-11-2020
А на детей по 10 000 рублей нет? Направить