Очень душевные поздравления и яркие картинки на День специалиста по безопасности 12 ноября 2020 года

Это праздник, который объединяет специалистов, работающих в службах безопасности предприятий, профессионалов, разрабатывающих и устанавливающих системы безопасности.

День специалиста по безопасности - 12 ноября 2020 года

Есть множество праздников, о существовании которых мы даже не подозреваем. Одним из таких праздников является День специалиста по безопасности, отмечаемый 12 ноября. Это праздник, который объединяет специалистов, работающих в службах безопасности предприятий, профессионалов, разрабатывающих и устанавливающих системы безопасности.

Объединяет этих людей одно — они в силу своей профессии стремятся обеспечить максимальную безопасность заводов, школ, информации, передаваемой по системам связи. Праздник этот учрежден в 2005 году по инициативе крупного Интернет — сообщества по безопасности и с тех пор он регулярно отмечается во многих городах страны. Если раньше в службе безопасности работали в основном мужчины, то сейчас и женщины связывают свою судьбу с нелегкой профессией секьюрити.

День специалиста по безопасности - 12 ноября 2020 года

День специалиста по безопасности - 12 ноября 2020 года

День специалиста по безопасности - 12 ноября 2020 года

День специалиста по безопасности - 12 ноября 2020 года

День специалиста по безопасности - 12 ноября 2020 года

День специалиста по безопасности - 12 ноября 2020 года

День специалиста по безопасности - 12 ноября 2020 года

***

За безопасность отвечает

Особенный специалист,

Он все законы точно знает

И сам перед законом чист,

Всех оградит он от напастей,

От бед, трагедий и проблем,

Его сегодня поздравляем,

Помочь он сможет точно всем!

***

Безопасность обеспечить —

В этом ты специалист,

У тебя большие плечи,

Ты накачан, мускулист.

Я желаю меньше риска

В героическом труде,

Счастья всем родным и близким



И, естественно, тебе!

***

Поздравляю с Днём специалиста по безопасности. Пусть любая невыполнимая миссия будет тобой выполнима, пусть безопасность всегда будет прежде всего. Желаю быть асом своего дела, желаю всегда находить лёгкие пути решения серьёзных проблем. Живи безопасно, интересно и увлекательно!

***

Тех, кто знает, как избавить

От опасностей нас всех,

Мы сегодня поздравляем,

Ждет их счастье и успех!

Хоть трудна вся их работа,

В жизни нет ее важней,

Безопасность на работе

Ведь всегда всего главней.

Охраняют наши жизни,

Защищают нас от бед,

Им сегодня пожелаем

Мы здоровья на сто лет!

***

Специалист по безопасности — ответственно дело,

Прими скорее поздравленья наши от души.

Желаем мы здоровья для души и тела,

Конечно, чтоб сбывались все твои мечты.

Карьерный рост пусть ждать не заставляет,

Доходы пусть уверенно растут.

Пускай успехи очень плотно окружают,



Ну, и душа и сердце пусть всегда поют.

***

Специалист по безопасности сердечно

Тебя я поздравляю с торжеством!

Любовь цветет пускай на сердце вечно,

И безопасностью пускай окутан будет дом.

Пусть жизнь твою не покидают

Здоровье, счастье и тепло.



Улыбки пусть повсюду окружают,Чтоб было все лишь хорошо.

***

Ты — спец по безопасности,

И праздник твой пришел,

Тебе желаем радости,

Жилось чтоб хорошо,

Родные пусть порадуют



Подарками, вниманием,Начальство же пусть балуетДеньгами, пониманьем!

***

В твой день желаю радости

И сбывшейся мечты,

Ведь спец по безопасности

Отличный самый ты!

Пускай успехи славные

Тебя в работе ждут,

А люди, в жизни главные,

Вовек не подведут!

***

Безопасность, несомненно,

В деле каждом — это плюс.

Поздравляю вас, ребята,



Вам доверюсь, не боюсь.

Хоть сложна работа ваша,

Но приносит пусть она.

Вам заряд лишь позитива,

Счастья, радости, добра.

***

Всем, кто безопасность нам

В жизни обеспечивает,



Я желаю в праздник славныйСчастья бесконечного.

Чтобы были вы сильны,

Целеустремленны

И своим великим делом

Вечно окрылены.

***

В безопасности ты спец, —



Это всем известно.Я желаю, чтоб работаБыла интересной.

Счастья, сил, зарплаты в евро

От души желаю,

В праздник твой от всей души

Нынче поздравляю.

Источник: pozdravok.ru