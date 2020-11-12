Всемирный день качества 2020: красивые поздравления и душевные открытки на 12 ноября

12 ноября 2020 года - Всемирный день качества
Во времена всеобщего дефицита как приятно было приобрести красивую качественную вещь. Сколько радости доставляла эта покупка, и покупатель знал, что если вещь качественно сделана, то она будет служить долго. Проблема качества производимой продукции является одним из важных направлений в экономике любой страны. Ведь именно качество определяет, насколько успешна деятельность предприятия, а в условиях рыночной экономики качество продукции является гарантом дальнейшего успешного развития предприятия и его конкурентоспособности.
Вопросы качества это не только вопросы непосредственно выпускаемой продукции, но и вопросы экологии, безопасности, использование ресурсосберегающих технологий в производстве. Чтобы привлечь внимание всего общества к важности качества в жизни с 1989 года при поддержке ООН 11 ноября отмечается Всемирный день качества.
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С днем качества всемирным
Вас я поздравляю,
Стремиться к идеалу
Всем вам пожелаю.
Желаю, чтобы качество
Нормой жизни стало,
Чтоб в гонке за количеством
Желаю, чтоб ответственно
Мы к делу относились
И качеством своей
Работы все гордились.
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Пусть небо будет мирным,
А качество отличным!
Спешу поздравить лично!
Пусть брака не бывает
Ни в чем на самом деле,
И ГОСТ нас защищает
От недоразумений!
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Во Всемирный день качества пожелать хочу отменной работы приборов и техники, отличных товаров и качественных услуг, высокого контроля на производстве и строгого соответствия нормам, идеального сочетания высокого качества, доступных цен и долгой службы.
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С Днем качества всемирным поздравляю!
Пусть качество главенствует везде,
Тебе успехов искренне желаю,
Желаю быть всегда на высоте.
Пускай все будет справедливо,
Пускай все будет хорошо.
Пусть будет качество мотивом
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С Днем качества всемирным поздравляю!
Своеобразный праздник, как не посмотри.
Пусть качество повсюду процветает,
С комфортом, с качеством живи.
Конечно же, желаю и успехов,
Решались чтоб легко твои дела.
Пусть удается все, повсюду и всегда.
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День качества пришел Всемирный!
Всех поздравляем! Ведь оно
Толчок прогрессу дает сильный
И лучше делает житье!
Кто с качеством усердно дружит —
Тому удача в жизни служит
И все вокруг преобразит!
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С днем качества спешу поздравить,
Высоких проб вам пожелать,
Чтоб от бракованных товаров
Вам не пришлось бы пострадать.
Пусть будет все лишь в лучшем виде,
Дефекты пусть не огорчат,
Пусть подтверждает все покупки
Лишь подлинный сертификат.
***
Это не чудачество —
Отмечать День качества,
Будем все мы лучше жить,
Экологией вокруг,
Также качеством услуг,
Обращать внимание
На свое питание,
В общем, качество во всем
На улучшит общий дом,
Станет радостей Земля,
***
Я всегда выступаю за качество,
Прилагаю усилий немало,
Чтобы все было сделано правильно,
Чтобы качество не пострадало.
И желаю всем нам, окружающим,
Даже если зима или жарко,
И держать завсегда свою марку!
***
В День качества желаем радости,
Успехов, вдохновения, жизни сладости,
Пускай процветает красота души,
А уровень жизни вперед спешит.
Все сделаем лучше своими руками,
Улыбок, здоровья всем и любви,
Стремиться и всегда вперед идти!
***
Во всех вещах, в продукции любой
За качеством следить не помешает,
Производители в погоне за ценой
Порою норм совсем не соблюдают.
Цель дня сего — внимание привлечь,
Чтоб чётко все стандарты соблюдались,
От контрафакта всех нас уберечь,
Чтоб лучшими вещами закупались.
Источник: pozdravok.ru