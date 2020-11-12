Всемирный день качества 2020: красивые поздравления и душевные открытки на 12 ноября

Во времена всеобщего дефицита как приятно было приобрести красивую качественную вещь. Сколько радости доставляла эта покупка, и покупатель знал, что если вещь качественно сделана, то она будет служить долго.

Всемирный день качества - 12 ноября 2020 года

12 ноября 2020 года - Всемирный день качества

Во времена всеобщего дефицита как приятно было приобрести красивую качественную вещь. Сколько радости доставляла эта покупка, и покупатель знал, что если вещь качественно сделана, то она будет служить долго. Проблема качества производимой продукции является одним из важных направлений в экономике любой страны. Ведь именно качество определяет, насколько успешна деятельность предприятия, а в условиях рыночной экономики качество продукции является гарантом дальнейшего успешного развития предприятия и его конкурентоспособности.

Вопросы качества это не только вопросы непосредственно выпускаемой продукции, но и вопросы экологии, безопасности, использование ресурсосберегающих технологий в производстве. Чтобы привлечь внимание всего общества к важности качества в жизни с 1989 года при поддержке ООН 11 ноября отмечается Всемирный день качества.

Всемирный день качества - 12 ноября 2020 года

Всемирный день качества - 12 ноября 2020 года

Всемирный день качества - 12 ноября 2020 года

Всемирный день качества - 12 ноября 2020 года

Всемирный день качества - 12 ноября 2020 года

Всемирный день качества - 12 ноября 2020 года

***

С днем качества всемирным

Вас я поздравляю,

Стремиться к идеалу

Всем вам пожелаю.

Желаю, чтобы качество

Нормой жизни стало,

Чтоб в гонке за количеством



Оно не пострадало.

Желаю, чтоб ответственно

Мы к делу относились

И качеством своей

Работы все гордились.

***

Пусть небо будет мирным,

А качество отличным!



С Днем качества всемирнымСпешу поздравить лично!

Пусть брака не бывает

Ни в чем на самом деле,

И ГОСТ нас защищает

От недоразумений!

***

Во Всемирный день качества пожелать хочу отменной работы приборов и техники, отличных товаров и качественных услуг, высокого контроля на производстве и строгого соответствия нормам, идеального сочетания высокого качества, доступных цен и долгой службы.

***

С Днем качества всемирным поздравляю!

Пусть качество главенствует везде,

Тебе успехов искренне желаю,

Желаю быть всегда на высоте.

Пускай все будет справедливо,

Пускай все будет хорошо.

Пусть будет качество мотивом



Для всех в округе и всего.

***

С Днем качества всемирным поздравляю!

Своеобразный праздник, как не посмотри.

Пусть качество повсюду процветает,

С комфортом, с качеством живи.

Конечно же, желаю и успехов,

Решались чтоб легко твои дела.



Не возникают на пути пускай помехи,Пусть удается все, повсюду и всегда.

***

День качества пришел Всемирный!

Всех поздравляем! Ведь оно

Толчок прогрессу дает сильный

И лучше делает житье!

Кто с качеством усердно дружит —



Мечты в реальность воплотит.Тому удача в жизни служитИ все вокруг преобразит!

***

С днем качества спешу поздравить,

Высоких проб вам пожелать,

Чтоб от бракованных товаров

Вам не пришлось бы пострадать.

Пусть будет все лишь в лучшем виде,

Дефекты пусть не огорчат,

Пусть подтверждает все покупки

Лишь подлинный сертификат.

***

Это не чудачество —

Отмечать День качества,

Будем все мы лучше жить,



Если станем дорожить

Экологией вокруг,

Также качеством услуг,

Обращать внимание

На свое питание,

В общем, качество во всем

На улучшит общий дом,

Станет радостей Земля,



Улыбнутся все и вся!

***

Я всегда выступаю за качество,

Прилагаю усилий немало,

Чтобы все было сделано правильно,

Чтобы качество не пострадало.

И желаю всем нам, окружающим,

Даже если зима или жарко,



Взять всегда твердость духа за правилоИ держать завсегда свою марку!

***

В День качества желаем радости,

Успехов, вдохновения, жизни сладости,

Пускай процветает красота души,

А уровень жизни вперед спешит.

Все сделаем лучше своими руками,



Друзья хорошие пусть будут с нами,Улыбок, здоровья всем и любви,Стремиться и всегда вперед идти!

***

Во всех вещах, в продукции любой

За качеством следить не помешает,

Производители в погоне за ценой

Порою норм совсем не соблюдают.

Цель дня сего — внимание привлечь,

Чтоб чётко все стандарты соблюдались,

От контрафакта всех нас уберечь,

Чтоб лучшими вещами закупались.

Источник: pozdravok.ru