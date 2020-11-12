Сберу 179: Милые поздравительные открытки и душевные поздравления на День Сбербанка 12 ноября 2020

С 1998 года в России отмечается День работников Сбербанка России, дата празднования которого – 12 ноября. Такая дата выбрана вполне обдуманно – 12 ноября (по новому стилю) 1 841 года Николай I, император России, издал указ об учреждении в России сберегательных касс.

День работников Сбербанка - 12 ноября 2020 года

12 ноября 2020 года - День работников Сбербанка. Сберу - 179 лет

С 1998 года в России отмечается День работников Сбербанка России, дата празднования которого – 12 ноября. Такая дата выбрана вполне обдуманно – 12 ноября (по новому стилю) 1 841 года Николай I, император России, издал указ об учреждении в России сберегательных касс. Как мотивировал это сам царь, такие кассы нужны были российским людям, чтобы иметь место, где надежно и выгодно держать свои деньги.

Впрочем, вскоре Сбербанк стал важным элементом финансовой системы России. Много раз менялась его организационная и другие структуры, но надежность и универсальность являются неизменными со времен царя до нашего времени.

По известным данным, на всей территории страны работает около 20 тысяч отделений Сберегательного банка, он является одним из крупнейших среди отечественных банков и одним из самых надежных.

День работников Сбербанка - 12 ноября 2020 года

День работников Сбербанка - 12 ноября 2020 года

День работников Сбербанка - 12 ноября 2020 года

День работников Сбербанка - 12 ноября 2020 года

День работников Сбербанка - 12 ноября 2020 года

День работников Сбербанка - 12 ноября 2020 года

День работников Сбербанка - 12 ноября 2020 года

День работников Сбербанка - 12 ноября 2020 года

День работников Сбербанка - 12 ноября 2020 года

***

Сбербанк России — дом второй,

Ведь честно трудишься ты тут!

Карьеру вверх свою построй,

Пускай тебя успехи ждут!

Желаю, чтобы твой доход

С доходом банка возрастал,



Ведь важно двигаться вперед,Чтоб сколотить свой капитал!

***

С Днем работников Сбербанка

Поздравляю вас, друзья.

Приведет пускай к успеху

Банковская вас стезя.

Депозитов вам желаю



С миром, радостью и счастьем,И снимать проценты с нихЧувством нежным, пылкой страстью.

***

В День работников Сбербанка России поздравляем всех сотрудников с праздником! Желаем прекрасной дружной атмосферы порядка и слаженности. Хорошего настроения, больших достижений, выполнения всех поставленных задач и желаний. Будьте активны, позитивны и всегда в хорошем настроении!

***

Сбербанк российский поздравляю

И всех сотрудников его!



Доход его пусть прирастаетУверенно, спокойно и легко.

Пускай растет клиентов база,

Международное партнерство ждет.

Пусть у Сбербанка будет все и сразу,

Во всем ему пускай везет.

***

Работники надёжнейшего банка,



Желаем вам удачи и добра!Вам высочайшая доступна планка,И банку снова ввысь расти пора.

Сбербанку — слава! Деньги от народа

Вам доверяют люди все года.

Финансовая ясная погода

Пусть над Сбербанком будет навсегда!

***

Все работники Сбербанка,

Отложите вы дела.

Ведь пора для поздравлений

Наконец-то подошла.

Показателей высоких

Вам желаем от души,

Пусть проценты, дивиденды

Будут очень хороши.

***

Мы сегодня поздравляем

Всех сотрудников Сбербанка,

С радостью большой желаем

Смеха целую вязанку!

Вы достойны только счастья,

Пусть исчезнут все напасти

И, как яркая звезда,



Светит вам любовь всегда!

***

Работников Сбербанка

Сегодня поздравляем,

Мы денежные вклады

Свои вам доверяем.

Желаем, чтоб копеечки

Вы наши умножали,



Умело в миллионы,Чтоб вы их превращали.

Желаем вам удачи,

В работе позитива,

Добра, благополучия

И жизни вам счастливой.

***

Вы встаете спозаранку



И спешите на работу,Вы, сотрудники Сбербанка,Помогаете народу!

Счет открыть, оформить карту —

Это все по вашим силам!

Вам — огромную зарплату,

Жить действительно красиво!

***

Сбербанк России поздравляем

И всех сотрудников его.

Здоровья и благополучия желаем,

Ну, и конечно же, всего того,

О чем давно уже мечталось.

Пускай всё сбудется сейчас.

Душа чтоб счастьем увлекалась,

Да, и вообще всё было просто класс.

***

Всем работникам в Сбербанке

Поздравления пришли,

Деньги все вы посчитали,

Приумножить помогли!

Вклады, депозиты, карты,

И процент начислить надо,

Сводки, цифры и отчеты,



Сложная у вас работа.

Не печалит пусть забота,

Голова пусть не болит,

Пусть удача улыбнется,

Премией босс наградит!

Чтоб почаще улыбались,

И поменьше раздражались,

Пусть довольные клиенты



Говорят вам комплименты!

Источник: pozdravok.ru