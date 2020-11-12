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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 ноября 2020 в России и мире

07:35 12.11.2020 Фото: Pixabay
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Список праздников России и мира 12 ноября 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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День пиццы со всем подряд кроме анчоусов (National Pizza With Everything Except Anchovies Day) - США

• Всемирный день курицы (World Chicken Day)
• Всемирный день качества (World Quality Day)
• Экологический праздник «Синичкин день»

• День творческих осуществлений
• День видимого дыхания на холоде
• День банковского работника Сбербанка России
• День специалиста по безопасности (Security Specialist Day)
• Праздник Озерянской иконы Божией Матери
• День матери, потерявшей ребенка
• Всемирный день борьбы с пневмонией (World Pneumonia Day)
• Всемирный день юзабилити (World Usability Day)
• День бухгалтера в Красноярском крае
• День профсоюзного работника в Республике Башкортостан
• Международный день вина «Темпранильо» (International Tempranillo Day)
• День пиццы со всем подряд кроме анчоусов (National Pizza With Everything Except Anchovies Day) - США
• День «Счастливого часа» (Happy Hour Day) - США
• День здоровья - Индонезия
• День гордости - Монголия
• День отца - Индонезия
• День молодёжи - Восточный Тимор
• День культурного ренессанса (День врача) - Тайвань
• День махоре - Коморские острова
• День Конституции - Азербайджан
• Именины у Артёма, Анастасии, Степана, Елены, Александра, Максима
• Зиновий и Зиновия (Зинькин день, Зиновий Синичник)

Важные даты

1803 – Николай Михайлович Карамзин официально назначен «российским историографом».

1808 – публичный подъём в Вене Я. Дегена на своём гибридном летательном аппарате – орнитоптере, частично уравновешенном водородным баллоном.
1859 – в Париже цирковой артист Жюль Леотар впервые даёт представление на воздушной трапеции.
1910 - первый кинотрюк – каскадёр прыгает в Гудзон из горящего воздушного шара.
1917 – Зимний дворец в Петрограде объявляется Государственным музеем.
1927 – Троцкий и Зиновьев исключены из ВКП(б).
1940 – народный комиссар иностранных дел СССР Молотов прибывает с визитом в Берлин для переговоров с Гитлером и министром иностранных дел Риббентропом.
1947 – первый полёт экспериментального вертолёта Ка-8 двухвинтовой соосной схемы.
1952 - первый полёт самолёта Ту-95 совершил экипаж лётчика-испытателя А. Д. Перелёта.
1959 – пуск второй космической ракеты к Луне с автоматической станцией «Луна-2».
1960 – вступила в строй первая российская АПЛ проекта 658 с 3 баллистическими ракетами Р-13.
1982 – на Пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарём ЦК КПСС после смерти Л. И. Брежнева избирается Юрий Владимирович Андропов.
1986 – в СССР создан Советский фонд культуры во главе с Дмитрием Лихачёвым.
1990 – Тим Бернерс-Ли опубликовал предложение по созданию Всемирной паутины World Wide Web.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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