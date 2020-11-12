Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 ноября 2020 в России и мире

Список праздников России и мира 12 ноября 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

День пиццы со всем подряд кроме анчоусов (National Pizza With Everything Except Anchovies Day) - США

• Всемирный день курицы (World Chicken Day)

• Всемирный день качества (World Quality Day)

• Экологический праздник «Синичкин день»



• День творческих осуществлений• День видимого дыхания на холоде• День банковского работника Сбербанка России• День специалиста по безопасности (Security Specialist Day)• Праздник Озерянской иконы Божией Матери• День матери, потерявшей ребенка• Всемирный день борьбы с пневмонией (World Pneumonia Day)• Всемирный день юзабилити (World Usability Day)• День бухгалтера в Красноярском крае• День профсоюзного работника в Республике Башкортостан• Международный день вина «Темпранильо» (International Tempranillo Day)• День пиццы со всем подряд кроме анчоусов (National Pizza With Everything Except Anchovies Day) - США• День «Счастливого часа» (Happy Hour Day) - США• День здоровья - Индонезия• День гордости - Монголия• День отца - Индонезия• День молодёжи - Восточный Тимор• День культурного ренессанса (День врача) - Тайвань• День махоре - Коморские острова• День Конституции - Азербайджан• Именины у Артёма, Анастасии, Степана, Елены, Александра, Максима• Зиновий и Зиновия (Зинькин день, Зиновий Синичник)

Важные даты

1803 – Николай Михайлович Карамзин официально назначен «российским историографом».



1808 – публичный подъём в Вене Я. Дегена на своём гибридном летательном аппарате – орнитоптере, частично уравновешенном водородным баллоном.1859 – в Париже цирковой артист Жюль Леотар впервые даёт представление на воздушной трапеции.1910 - первый кинотрюк – каскадёр прыгает в Гудзон из горящего воздушного шара.1917 – Зимний дворец в Петрограде объявляется Государственным музеем.1927 – Троцкий и Зиновьев исключены из ВКП(б).1940 – народный комиссар иностранных дел СССР Молотов прибывает с визитом в Берлин для переговоров с Гитлером и министром иностранных дел Риббентропом.1947 – первый полёт экспериментального вертолёта Ка-8 двухвинтовой соосной схемы.1952 - первый полёт самолёта Ту-95 совершил экипаж лётчика-испытателя А. Д. Перелёта.1959 – пуск второй космической ракеты к Луне с автоматической станцией «Луна-2».1960 – вступила в строй первая российская АПЛ проекта 658 с 3 баллистическими ракетами Р-13.1982 – на Пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарём ЦК КПСС после смерти Л. И. Брежнева избирается Юрий Владимирович Андропов.1986 – в СССР создан Советский фонд культуры во главе с Дмитрием Лихачёвым.1990 – Тим Бернерс-Ли опубликовал предложение по созданию Всемирной паутины World Wide Web.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend