Какой сегодня церковный праздник: что можно и что нельзя делать 12 ноября 2020 в день святого Зиновия, епископа Егейского и его сестры

В этот праздник традиционно открывается сезон охоты и рыбалки. Согласно поверью, если в этот день охотник добудет хотя бы одного зверька, то зимняя охота в течение всего года у него будет удачной.

Бог наградил Зиновия даром исцеления больных молитвой

В церковном календаре 12 ноября - день почтения памяти православного святого Зиновия, епископа Егейского и его сестры.

История

Зиновий и Зиновия были родными братом и сестрой. Они проживали в III веке в Каппадокии. Их родители проповедовали христианство, и дети были воспитаны в благочестии и чистоте. Рано лишившись отца с матерью, они решили раздать нищим свое наследство, а себя посвятить Господу Богу. Бог принял их решение и наградил Зиновия даром исцеления больных молитвой. Совершив множество благочестивых поступков, Зиновий был избран епископом.

Когда начались гонения христиан, он был вызван на допрос. Угрозы и пытки не помогли язычникам сломить его веру, и Зиновий не отрекся от нее. Вскоре Зиновия узнала, что ее брат страдает от тяжелых мук и поспешила к нему. Явившись к правителю, она сказала, что также является христианкой и разделит с братом его мучения. После тщетных попыток убедить их отречься от Господа Бога и принести жертву языческим идолам Зиновий и Зиновия были умерщвлены.

Традиции и обряды

В этот день синицы, чувствуя холод, начинают подлетать к человеческому жилищу. А люди делают для них и развешивают на ветвях деревьев кормушки с кормом: тыквенными семечками, несоленым салом или арахисом.

В этот праздник традиционно открывается сезон охоты и рыбалки. Согласно поверью, если в этот день охотник добудет хотя бы одного зверька, то зимняя охота в течение всего года у него будет удачной.

Женщины гадают. Бросая крошки хлеба или кусочки сала, они наблюдают за птицей. Если синица начинает клевать крошки, то в доме появится достаток, а если сало – живность.

Запреты

Считается, что в этот день категорически запрещено жадничать. Чтобы избежать в будущем неудач, будьте щедрыми.

Строго нельзя ссориться, сквернословить, таить обиды. Старайтесь провести день в мире и покое, не ругайтесь ни с кем, особенно с родными. Не нужно выкидывать остатки еды. Если есть лишняя пища, отдайте нуждающимся.

Не стоит проводить 12 ноября бесцельно, идти на неоправданный риск. А еще желательно воздерживаться от употребления алкоголя.

Приметы

Если синица начала свистеть, то день будет пригожим, а если она запищала, то ночью грянет мороз.

Если к кормушкам подлетает много синиц – жди метелей и сильного снегопада.

Если стаи синиц подлетают к дому – пора утепляться.

Источник: my-calend