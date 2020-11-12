Что нельзя делать в день святого Зиновия и его сестры 12 ноября 2020. Народные приметы

12 ноября отмечается народно православный праздник - день почитания памяти святого Зиновия и его сестры, а в народе он называется Синичкин день. Все традиции этого дня тут.

Если к кормушкам подлетает много синиц – жди метелей и сильного снегопада

Православные привечали в этот день брат и сестру Зиновия и Зиновию. Девушка, в след за братом, бросилась защищать православную веру и вместе с ним погибла. В народе этот день называли синичкиными, дети делали для птиц кормушки. Так же он считался праздников рыбаков и охотников. Для удачной охоты и рыбалки обязательно нужно было поймать хотя бы одно животное, иначе этот промысел будет неудачен весь оставшийся год. Мужчины собирались в одной избе и устраивали застолье. А знахари делали заговоры от болезней связанных с психическими нарушениями и восстанавливали душевное здоровье.

Запреты

Считается, что в этот день категорически запрещено жадничать. Чтобы избежать в будущем неудач, будьте щедрыми.

Строго нельзя ссориться, сквернословить, таить обиды. Старайтесь провести день в мире и покое, не ругайтесь ни с кем, особенно с родными. Не нужно выкидывать остатки еды. Если есть лишняя пища, отдайте нуждающимся.

Не стоит проводить 12 ноября бесцельно, идти на неоправданный риск. А еще желательно воздерживаться от употребления алкоголя.

Приметы и поверья на 12 ноября

Ветер дул в определенную сторону продолжительное время, а после сменил направление на обратное – быть сырой погоде.

Домашняя птица скрывает клюв под крылом – похолодает.

Если земля покрылась мелкой порошей, вскоре придут сильные заморозки.

В день Зиновия волки сходятся в стаи – к грядущим войнам, голоданиям и мору.

Когда черные тучи стремительно несутся по небу, или его покрыли сероватые облака – будет длительная непогода.

Вокруг летает много синиц – ожидаются крепкие заморозки.

Синица склевывает с деревьев кору – будет дождь и промозглая погода.

Если синицы расщебетались – будет солнечно и ясно.

Утром синички пронзительно пищат – ночью будет мороз.

На двор залетела синица – ждите счастье.

Впервые массово появились во дворе синички – первый признак наступающих больших холодов.

Если охотнику удастся изловить зайца, а рыбаку – рыбку красную, весь предстоящий год промысел будет удачным.

Если 12 ноября девушка съест мясо зайца – её красота увеличится, как и количество воздыхателей.

Дорогу перебежит заяц – к несчастью.

Встретить на дороге волка 12 ноября – жди большой беды.

Если в этот день охотник встретит толпу промысловиков в лесу, одетых в нарядные костюмы, он должен сломя голову убегать от них – легенда гласит, что они черти или неуспокоенные души погибших в лесу или погрязших в трясине.

Источник: 365calend izvmor