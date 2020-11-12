Что нельзя делать в день святого Зиновия и его сестры 12 ноября 2020. Народные приметы

Православные привечали в этот день брат и сестру Зиновия и Зиновию. Девушка, в след за братом, бросилась защищать православную веру и вместе с ним погибла. В народе этот день называли синичкиными, дети делали для птиц кормушки. Так же он считался праздников рыбаков и охотников. Для удачной охоты и рыбалки обязательно нужно было поймать хотя бы одно животное, иначе этот промысел будет неудачен весь оставшийся год. Мужчины собирались в одной избе и устраивали застолье. А знахари делали заговоры от болезней связанных с психическими нарушениями и восстанавливали душевное здоровье.
Запреты
Считается, что в этот день категорически запрещено жадничать. Чтобы избежать в будущем неудач, будьте щедрыми.
Строго нельзя ссориться, сквернословить, таить обиды. Старайтесь провести день в мире и покое, не ругайтесь ни с кем, особенно с родными. Не нужно выкидывать остатки еды. Если есть лишняя пища, отдайте нуждающимся.
Не стоит проводить 12 ноября бесцельно, идти на неоправданный риск. А еще желательно воздерживаться от употребления алкоголя.
Приметы и поверья на 12 ноября
- Ветер дул в определенную сторону продолжительное время, а после сменил направление на обратное – быть сырой погоде.
- Домашняя птица скрывает клюв под крылом – похолодает.
- Если земля покрылась мелкой порошей, вскоре придут сильные заморозки.
- В день Зиновия волки сходятся в стаи – к грядущим войнам, голоданиям и мору.
- Когда черные тучи стремительно несутся по небу, или его покрыли сероватые облака – будет длительная непогода.
- Вокруг летает много синиц – ожидаются крепкие заморозки.
- Синица склевывает с деревьев кору – будет дождь и промозглая погода.
- Если синицы расщебетались – будет солнечно и ясно.
- Утром синички пронзительно пищат – ночью будет мороз.
- На двор залетела синица – ждите счастье.
- Впервые массово появились во дворе синички – первый признак наступающих больших холодов.
- Если охотнику удастся изловить зайца, а рыбаку – рыбку красную, весь предстоящий год промысел будет удачным.
- Если 12 ноября девушка съест мясо зайца – её красота увеличится, как и количество воздыхателей.
- Дорогу перебежит заяц – к несчастью.
- Встретить на дороге волка 12 ноября – жди большой беды.
- Если в этот день охотник встретит толпу промысловиков в лесу, одетых в нарядные костюмы, он должен сломя голову убегать от них – легенда гласит, что они черти или неуспокоенные души погибших в лесу или погрязших в трясине.