Снизят ли работнику зарплату на удалёнке? И что значит "простой по вине сторон"

В том случае если у человека нет возможности выполнять работу дистанционно, а у работодателя нет возможности организовать такой труд, то это будет оплачиваться сотруднику как «простой не по вине сторон».

Руководителям предприятий могут дать право переводить сотрудников на дистанционную работу без их согласия

Но могут уволить, если он не выходит на связь с работодателем

Руководителям предприятий могут дать право переводить сотрудников на дистанционную работу без их согласия, если есть решение органов власти в случае эпидемии, ЧС, природной катастрофы и производственной аварии. При этом работодатель обязан обеспечить подчинённых необходимым оборудованием или оплатить домашний Интернет, но не снижать людям зарплату.

Однако если работник в течение двух дней не отвечает на звонки и сообщения шефа, его могут уволить. Такие нормы предлагается внести в законопроект о дистанционной работе, который до конца ноября Госдума планирует принять во втором и третьем чтениях.

Офис могут закрыть из-за эпидемии и ЧС

В первом чтении документ, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат Федерального Собрания, принят 21 июля. Он устанавливает три вида дистанционной занятости — постоянную, временную и комбинированную - и содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха работников на удалёнке.

К проекту поступило 176 поправок и 90 обращений от различных ассоциаций и объединений, сообщил руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Исаев 10 ноября после заседания рабочей группы по подготовке документа ко второму чтению.

Парламентарии и эксперты внимательно изучили все поступившие предложения и сформулировали 15 поправок, которые получили поддержку Правительства, профсоюзов и работодателей. «Эти предложения стали компромиссным решением, но достигнутый вариант является работающим и защищает в полной мере права работников и экономические интересы работодателей», — сказал Андрей Исаев.

В одной из поправок установлен порядок временного перевода на удалёнку в исключительных ситуациях, когда речь идёт о спасении жизни и здоровья людей. По словам Исаева, предлагается установить, что в случае природной или техногенной катастрофы, производственной аварии, эпидемии, пожара, наводнения работодатель по решению органов власти вправе отправить сотрудников на временную дистанционную работу без их согласия. После того как будут ликвидированы последствия ЧС или закончится эпидемия, сотрудники обязаны вернуться в офис. Перевод на временную дистанционную работу по указанным основаниям не повлечёт изменений в трудовой договор.

При этом законодатели хотят уточнить, что издание локальных нормативных актов по изменению режима труда возможно только с учётом мнения профсоюзной организации.

Какие права будут у дистанционных работников?

Поправки в документ предполагают, что в случае временного перевода граждан на работу из дома руководство предприятия должно обеспечить сотрудников необходимым оборудованием и установить на нём программное обеспечение, в том числе для защиты информации. Если сотрудник использует домашний компьютер, работодатель будет оплачивать Интернет.

Ещё одна поправка предусматривает, что переход на дистанционку не станет поводом для снижения зарплаты. Это касается как временного перевода, так и постоянного — при условии сохранения прежнего объёма работы.

«В том случае если у человека нет возможности выполнять работу дистанционно, а у работодателя нет возможности организовать такой труд, то это будет оплачиваться сотруднику как «простой не по вине сторон», если иное не предусмотрено коллективным договором или соглашением», — пояснил Андрей Исаев.

За что могут уволить?

У людей на удалёнке нет постоянного рабочего места, отметил Андрей Исаев, и в связи с этим их нельзя наказать за прогул, как офисных сотрудников. Поэтому предложен другой механизм: если без уважительной причины подчинённый не отвечает на запросы работодателей и не выходит на связь два рабочих дня, это равнозначно прогулу. «По инициативе работодателей, но с согласия профсоюзов было учтено другое основание для увольнения — переезд дистанционного работника в другое место, если это существенно мешает исполнению трудовых обязанностей», — сказал Андрей Исаев.

Поправки, сформулированные рабочей группой, направлены для обсуждения в Комитет Госдумы по труду и соцполитике. Госдума планирует принять законопроект во втором и третьем чтениях до конца ноября. При рассмотрении в третьем чтении будет предложен проект постановления, в котором депутаты рекомендуют российской трёхсторонней комиссии разработать и направить работодателям и профсоюзам рекомендации, касающиеся принятия локальных нормативных актов, заключения соглашений и коллективных договоров.

Если документ будет принят Госдумой, то уже 2 декабря его могут одобрить на заседании Совета Федерации, и после подписания президентом он вступит в силу с 1 января 2021 года. Как уточнил Андрей Исаев, рабочая группа при этом не прекратит свою деятельность, а продолжит мониторинг реализацию закона, чтобы при необходимости внести в него изменения и дополнения.

Источник: pnp.ru