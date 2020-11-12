Понятие «МРОТ» исключат из нескольких законов

По закону о минимальном размере оплаты труда (МРОТ), этот показатель используется исключительно для регулирования оплаты труда, определения размера пособий и иных целей обязательного социального страхования. Применение МРОТ для других целей не допускается.

Показатель МРОТ используется исключительно для регулирования оплаты труда, определения размера пособий и иных целей обязательного социального страхования

Привязку к МРОТ уберут из нескольких законов, в том числе из закона, уточняющего критерий крупной сделки для унитарных предприятий. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении 11 ноября.

По закону о минимальном размере оплаты труда (МРОТ), этот показатель используется исключительно для регулирования оплаты труда, определения размера пособий и иных целей обязательного социального страхования. Применение МРОТ для других целей не допускается.

Вместе с тем МРОТ используется для определения размера сумм по гражданско-правовым обязательствам. В связи с этим закон вносит поправки в законы «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», «О сельскохозяйственной кооперации», Устав железнодорожного транспорта РФ, которые устанавливают в рублях или с использованием иных подходов, но без привязки к МРОТ, размеры платежей, связанных с гражданско-правовыми обязательствами в соответствующих сферах.

Так, сегодня крупной считается сделка в отношении имущества, стоимость которого составляет более 10 процентов уставного фонда унитарного предприятия или более 50 тысяч МРОТ, если иное не установлено законами. Правительственный законопроект предлагает установить единственный критерий определения такой сделки — через долю более 10 процентов от уставного фонда унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, либо балансовой стоимости активов казённого предприятия. По расчётам кабмина, закон позволит повысить оперативность принятия решений в финансово-хозяйственной деятельности и уровень конкурентоспособности предприятий.

Законопроект также уточняет минимальный размер уставного фонда для унитарных предприятий: для ГУПов — 500 тыс. руб. (сейчас — пять тыс. МРОТ), для МУПов — 100 тыс. руб. (сейчас — 1 тыс. МРОТ). В законодательство о железнодорожном транспорте вводится понятие «базовый размер исчисления сборов и штрафов» (величина, в соответствии с которой рассчитываются сборы и штрафы для участников перевозочного процесса, равная 100 руб.). Также предусматривается, что те сборы и штрафы, которые в настоящее время исчисляются в кратных величинах МРОТ, будут исчисляться в кратных величинах базового размера исчисления сборов и штрафов.