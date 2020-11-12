Как удачно выйти замуж. Точный совет эксперта для девушек-жертв психологии

Проблемой современности является психология жертвы, а именно нежелание брать на себя ответственность.

Специалист подчеркнула, что проблемой современности является психология жертвы, а именно нежелание брать на себя ответственность

Проблема неудачного замужества лежит в психологической плоскости, в частности, инфантильности и эгоцентризме. Об этом Радио Sputnik рассказала женский коуч Оксана Матвеева.

Специалист подчеркнула, что проблемой современности является психология жертвы, а именно нежелание брать на себя ответственность.

«Это инфантильность, эгоцентризм и перекладывание своей ответственности на других. Ответственность за свою жизнь никто не хочет брать, хотят встретить достойного мужчину, чтобы он взял на ручки и понес ее по жизни», — отметила Матвеева. Она добавила, что многие женщины считают, что им кто-то должен, поэтому сами ничего не делают.

Изменить ситуацию можно, признав, что женщине нужен мужчина.

«У нас многим женщинам транслируется, что они нужны мужчинам, что мужчины без них никак. Дальше подумать, каким мужчинам вы хотите нравиться и где они водятся. Нужно найти места, где себя показывать, а дальше начать себя показывать правильно», — высказалась коуч.

При этом она считает, что не стоит надевать на себя различные маски. Наоборот, женщине необходимо быть открытой и позитивной.

Источник: radiosputnik.ria.ru