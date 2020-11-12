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Некоторые категории пенсионеров получают выплаты через ПФР в 2020 году

16:40 12.11.2020 Фото: pxhere.com
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Около 10 тысяч новосибирцев получили выплаты из средств пенсионных накоплений через ПФР в этом году.

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С начала текущего года около 10 тысяч новосибирцев обратились в ПФР за выплатой из средств пенсионных накоплений

В текущем году порядка 10 тысяч новосибирцев обратились в ПФР за выплатой средств пенсионных накоплений.

С начала текущего года около 10 тысяч новосибирцев обратились в ПФР за выплатой из средств пенсионных накоплений. Напомним, что данные средства выплачивает тот Фонд, который ими управлял. Это может быть как ПФР, так и негосударственный пенсионный фонд (в зависимости от выбора самого владельца пенсионных накоплений), так что часть новосибирцев получают свою накопительную пенсию через НПФ.

Также напоминаем, что изменения в пенсионном законодательстве по повышению возраста выхода на пенсию не коснулись получателей данного вида пенсии. Средства пенсионных накоплений, как и раньше, выплачиваются с 55 лет женщинам и с 60 лет мужчинам. При этом для назначения накопительной пенсии должны быть соблюдены права на страховую пенсию по старости: наличие необходимого страхового стажа и количества пенсионных коэффициентов. В текущем году необходимо иметь не менее 11 лет страхового стажа и 18,6 пенсионных коэффициентов.

Пенсионные накопления могут быть выплачены в виде накопительной пенсии, единовременной или срочной пенсионной выплаты (при соблюдении определенных условий).

Единовременная выплата – выплачиваются сразу все пенсионные накопления одной суммой, в случае если размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме страховой и накопительной пенсиям гражданина.

Срочная пенсионная выплата – продолжительность определяет сам гражданин, но срок выплаты не может быть меньше 10 лет. Выплата назначается гражданам, у которых пенсионные накопления сформированы за счет взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсий, средств материнского капитала, направленных на формирование будущей пенсии, и доходов от их инвестирования.

Накопительная пенсия – назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно. Право на нее имеют те, у кого размер накопительной пенсии составляет более 5% по отношению к сумме размера страховой и накопительной пенсий. Ее размер рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты: в 2020 году - это 258 месяцев.

Информация о средствах пенсионных накоплений (сумма, управляющая компания) размещена в выписке из лицевого счета застрахованного лица. Выписку можно сформировать в электронном виде через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или портале госуслуг либо получить в территориальном органе ПФР.

Заявление о назначении накопительной пенсии можно подать и в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР (если пенсионные накопления формировались через Пенсионный фонд России). Также заявление можно подать лично либо через законного представителя, обратившись в МФЦ и территориальные органы ПФР, заранее записавшись на прием.

Органы ПФР приступили к выплате средств пенсионных накоплений 8 лет назад (в 2012 году). За это время к специалистам ПФР нашего региона за выплатой средств пенсионных накоплений обратились более 204,5 тысяч новосибирцев. Большинство из них получили пенсионные накопления в виде единовременной выплаты.

Источник: pfrf.ru

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