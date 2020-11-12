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Как многодетные семьи распоряжаются выплатой в 108 160,00 рублей

17:20 12.11.2020 Фото: pixabay.com
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Мера поддержки действует в Новосибирской области с 2012 года. На сегодняшний день выдано 37 523 сертификата. Распорядились средствами меры региональной поддержки 24 898 многодетных семей.

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Распорядились средствами меры региональной поддержки 24 898 многодетных семей

Сертификат на областной семейный капитал в регионе получили 37,5 тысяч многодетных семей.

Областной семейный капитал - одно из приоритетных направлений реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Размер выплаты составляет 108 160,00 рублей. Воспользоваться региональной мерой поддержки могут семьи при рождении третьего либо последующего ребенка.

Мера поддержки действует в Новосибирской области с 2012 года. На сегодняшний день выдано 37 523 сертификата. Распорядились средствами меры региональной поддержки 24 898 многодетных семей.

Среди направлений использования средств областного семейного капитала - погашение ипотеки, ремонт жилья, улучшение жилищных условий, подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, приобретение автотранспорта и сельскохозяйственного оборудования, обучение детей, социальная адаптация и интеграция в обществе ребенка-инвалида, а также возможность формирования накопительной части трудовой пенсии родителей.

Подробная информация о действующих на территории Новосибирской области мерах поддержки семей с детьми размещена на официальном сайте министерства труда и социального развития региона. Получить консультацию специалиста можно по телефону горячей линии 8-800-100-0082.

Справочно:
Паспорт регионального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» национального проекта «Демография» опубликован на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Источник: mtsr.nso.ru

выплаты жилье ипотека областной семейный капитал региональный проект семьи сертификат
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