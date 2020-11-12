Кому нужно клеить знак Шипы в 2020 году

В ГИБДД рассказали, нужно ли устанавливать знак Шипы в 2020 году на автомобиль, который эксплуатируется на шипованных покрышках. Известно, что в ГИБДД рассказали о своей позиции по данному поводу еще два года назад, опубликовав постановление властей о внесении нововведений в ПДД.

В ГИБДД рассказали, нужно ли устанавливать знак Шипы в 2020 году на автомобиль, который эксплуатируется на шипованных покрышках

В ГИБДД рассказали, нужно ли устанавливать знак Шипы в 2020 году на автомобиль, который эксплуатируется на шипованных покрышках. Известно, что в ГИБДД рассказали о своей позиции по данному поводу еще два года назад, опубликовав постановление властей о внесении нововведений в ПДД.

Нужно ли клеить знак Шипы зимой 2020 года

В соответствии с документом, с 8 декабря 2018 года знак Шипы не является обязательным для установление на лобовое стекло машин, которые оборудованные шипованными шинами. До этого знак должен был обязательно присутствовать, информируя о шипованной резине остальных участников дорожного движения.

С теоретической точки зрения за отсутствие знака инспекторы ГИБДД могли выписать штраф в размере 500 рублей. Вот только в ведомстве не раз отмечали, что работники никогда не выписывали подобных штрафов, да и в силу продвижения технология, наклейка давно уже утратила всю актуальность.

Изменением, которое было внесено в 2018 году, освободили автомобилистов от приобретения и наклейки знака. Он давно уже не актуален, так, как сейчас динамические характеристики движения машин устанавливаются совершенно иными факторами, к примеру, конструкцией машины, степенью ее загруженности.

По заявлениям ведомства, установка наклейки Шипы на современных машинах не дает возможности остальным водителям однозначно судить о возможном характере их движения. Особенно, если плохое дорожное покрытие, что для России очень характерно, особенно в зимнее время года.

Когда знак Шипы был обязательным в России

Наклейка была обязательна только на протяжении одного сезона в 2017 году. Многие водители так сильно боялись штрафа в 500 р, что до сих пор перед зимой клеят наклейку.

Антон Шапарин, который является руководителем Национального автомобильного союза, отметил, что в последнее время наклейка стала простым элементом декора машины, и не несет в себе никакой смысловой нагрузки.

Покупать и клеить наклейку можно только по своему собственному желанию. Не имеет никакого толку говорить всем водителям об использовании шипованных колес, как и обговаривать данный вопрос с представителем ГИБДД, ведь штрафа не предусмотрено никакого.

Могут ли снова вернуть в РФ знак Шипы на заднее стекло машины

В начале текущего года в ГК “Автодор” хотели опять сделать наклейку обязательной. Данная инициатива звучала во время обсуждения методов контроля за автомобилистами, что ездят на шипах не по сезону, нанося большой вред асфальтовому покрытию.

Дорожники предлагали установить штраф за неправильное применение подобных шин, а также, позволить региональным властям самостоятельно устанавливать сезон для переобувки транспортных средств.

Идея была поддержана многими экспертами по дорожному строительству. Например, в РосдорНИИ отметили, что на автомагистралях скорость машины на шипованных колесах стоит уменьшить до 90 км/час.

Некоторые отмечали, что во влажную погоду износ дороги от шипов сильно возрастает. Поэтому раз в три года приходится менять верхний слой асфальта.

Источник: 1rre.ru