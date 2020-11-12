13 ноября 2020 - День войск радиационной, химической и биологической защиты России

Официальной датой образования войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) считается 13 ноября 1918 года, когда приказом Революционного Военного Совета республики № 220 были образованы первые органы и подразделения химической защиты в действующей армии.

Официальной датой образования войск считается 13 ноября 1918 года

13 ноября в российских Вооруженных силах отмечается памятная дата — День войск радиационной, химической и биологической защиты (Войск РХБЗ), установленный Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах РФ».

Военные химики появились в русской армии ещё в период Первой мировой войны. Первым учреждением Красной Армии, занимавшимся вопросами противохимической защиты, был Особый химический отдел (9 отдел) Главного артиллерийского управления рабоче-крестьянской Красной Армии. Он был образован летом 1918 года и занимался вопросами учета и хранения военно-химического имущества, оставшегося от старой русской армии.

Официальной датой образования войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) считается 13 ноября 1918 года, когда приказом Революционного Военного Совета республики № 220 были образованы первые органы и подразделения химической защиты в действующей армии.

К 1925 году химические подразделения появились во всех стрелковых и кавалерийских полках, а еще через два года — в дивизиях и бригадах. В 1939-1940 годах были созданы отдельные батальоны противохимической обороны (ПХО) и отдельные дегазационные батальоны центрального и окружного подчинения; в армиях, корпусах и стрелковых дивизиях сформированы дегазационные роты, а в полках — взводы ПХО и огнеметные команды. В танковых дивизиях и бригадах действовали отдельные огнеметно-химические батальоны и роты, предназначенные для огнеметания и создания маскирующих дымовых завес. ВМФ располагал своими дивизионами ПХО и дымовой маскировки.

В годы Великой Отечественной войны химические войска активно участвовали в боевых действиях. Они уничтожали живую силу и технику врага огнемётно-зажигательными средствами, осуществляли маскировку своих войск и объектов тыла дымами и постоянно вели разведку в целях раскрытия планов противника к химическому нападению и своевременному предупреждению своих войск. За боевые заслуги тысячи воинов химических войск были награждены орденами и медалями, а 28-ми присвоено звание Героя Советского Союза.

В послевоенные годы химические войска продолжили свое развитие, с связи с требованиями времени. Принятие ядерного оружия на вооружение армий ряда стран, возможность применения ими новых высокотоксичных химических и биологических средств потребовали расширения круга задач, решаемых химическими войсками, увеличения их состава, совершенствования организационной структуры и технического оснащения.

В августе 1992 года химические войска получили свое современное название — войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Химические войска — специальные войска, предназначенные для химического обеспечения боевых действий вооруженных сил. Современные войска РХБЗ состоят из подразделений и частей, выполняющих задачи по радиационной, химической и неспецифической биологической разведке, дезактивации, дегазации и дезинфекции вооружения, обмундирования, других материальных средств и местности. В них также входят подразделения, предназначенные для применения огнемётно-зажигательных средств и маскирующих дымов.

Войска РХБЗ решают задачи, связанные с защитой личного состава Вооруженных сил и населения от поражающих факторов ядерного, химического и биологического оружия, от различных факторов, экологически не совместимых с человеческим организмом. Также в их задачи входит максимально снизить эффект воздействия неблагоприятных факторов на окружающую среду.

Кстати, впервые химическое оружие — отравляющий газ иприт — было применено в годы Первой мировой войны.

Источник: calend.ru