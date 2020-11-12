Международный день слепых 2020: сердечные и добрые слова поддержки в стихах и открытках на 13 ноября

Международный день слепых отмечают 13 ноября. Этот день был выбран не случайно — 13 ноября 1745 года родился Валентин Гаюи — основатель учебных заведений и предприятий для незрячих людей.

Международный день слепых - 13 ноября 2020 года

Международный день слепых отмечают 13 ноября. Этот день был выбран не случайно — 13 ноября 1745 года родился Валентин Гаюи — основатель учебных заведений и предприятий для незрячих людей. В 1984 году День слепых был принят Всемирной организацией здравоохранения, с тех пор праздник официально отмечают во всех цивилизованных странах.

В России проблемами людей, лишенных зрения занимается Всероссийское общество слепых. С его помощью инвалиды по зрению получают возможность учиться, приобретать профессии, трудиться, общаться и полноценно отдыхать.

Международный день слепых - 13 ноября 2020 года

Международный день слепых - 13 ноября 2020 года

Международный день слепых - 13 ноября 2020 года

Международный день слепых - 13 ноября 2020 года

Международный день слепых - 13 ноября 2020 года

Международный день слепых - 13 ноября 2020 года

Международный день слепых - 13 ноября 2020 года

Международный день слепых - 13 ноября 2020 года

Международный день слепых - 13 ноября 2020 года

***

Ты сердцем видишь доброту,

Руками ты читаешь звуки,

Умеешь слышать тишину,

В пространстве двигаясь по звукам.

Всемирный день проблемы этой,

Мы отмечаем на планете,

Чтоб каждый помнил, не забыл,

И каждый час, ты жизнь ценил.

***

Жить во тьме, во власти ночи,

В жизни нет судьбы страшней,

В День слепых об этом помнить

Зрячих я прошу людей.

Тот, кто слеп, он сердцем видит,

Слышит голос тишины,

И ему открыто больше,



Чем увидеть можем мы.

В день слепых желаю людям,

Тем, кто зрения лишен,

Силы воли, силы духа,

И добра в мире большом.

***

Мы видим яркий мир вокруг,

Мы ходим без опаски.



А вы задумывались — вдругПомеркнут эти краски?

Как жить, когда вокруг темно,

Ходить, не видя где ты,

Мы можем, мы должны помочь

Тем, кто не видит света!

Быть просто рядом, поддержать

Или плечо подставить.



Давайте ближним помогатьИ мир добрее станет.

***

Вы видите то, что не видят другие,

Вы знаете то, что другим не дано.

А страшный диагноз поставить «слепые»

Возможно любому, коль в сердце темно.

А в вашей душе светят счастье и радость



Когда снятся в красках волшебные сны,И эта, казалось бы, сущая малостьВам шепчет о том, что вы Богу нужны.

Ущерблен любой, здоровый и зрячий,

Не ценит, не видит, не чувствует свет.

А вы и живете как будто иначе...

Здоровья и счастья! Живите без бед.

***

Международный день слепых

Сегодня миром отмечаем,

Всем тем, кто в темноте живет

Добра, терпения желаем.

Пускай комфортной будет жизнь,

И каждый им пусть помогает,

А государство о слепых

Пусть никогда не забывает.

***

С днём необычным поздравляем Вас,

Хотим сказать, чтоб на планете этой

Всегда Вы были солнышком согреты,

Хоть свет его не тронет ваших глаз.

Пусть беды обойдут Вас стороной,

А рядом будут правильные люди;

И счастье в жизни непременно будет,



Хоть путь к нему довольно непростой.

***

У каждого в жизни бывают проблемы,

Их столько бывает, что все и не счесть.

Но есть у нас люди — слепые с рождения,

Но чем же им можно помочь?

Они не видали, ни солнца, ни неба,

Не видела маму свою и отца,



И жизнь их проходит не яркой картинкой,А серою дымкой и мглой без конца.

Но вот словно с неба пришло им спасение,

Посланник от Бога, он стал им отцом.

Весь мир не верил в такое везение,

А Валентин Гаюи выход нашел.

Он создал школы, и азбуку Брайля,

Теперь и для них темнота не удел.



И все они также стали учиться,И также смогли обрести друзей.

Давайте же имя его не забудем,

И дело его возьмем за пример.

И также как он гуманными будем

И будем ему подражать во всем.

***

С Международным днем слепых



Примите поздравление сейчас!Людей на свете множество таких,Душевно поздравляю вас!

Желаю вам беспечности, добра,

Чтоб вас родные лаской окружали.

Спокойной чтоб была душа,

Чтоб вас своей любовью все оберегали.

***

Этот день установлен, чтоб помнили мы

О слепых, им нужна помощь наша.

Эти люди не могут прорваться из тьмы,

Но мы можем их мир сделать краше.

Да, они полноценны, храбры и умны,

И они могут больше, чем видно.

В наше общество влиться они должны.

Это всем быть должно очевидно.

День слепых — это повод задуматься нам,

Тем, кто видит, а все ли мы знаем?

Что-то есть недоступное нашим глазам.

Что-то важное мы упускаем.

***

Этот праздник нужен для того,

Чтобы люди зрячие очнулись,

И сейчас, пускай всего раз в год,



На весь мир огромный оглянулись.

Среди миллионов человек

Есть ребята, что не могут видеть,

Пусть растает в ваших душах снег,

Руку помощи душевно протяните.

Пусть глазам их недоступен свет,

Красота природы тоже скрыта,

Но таких людей добрее нет,



В них тепла и радости избыток.

Источник: pozdravok.ru