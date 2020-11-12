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13 ноября - День службы защиты государственной тайны Вооруженных сил России 2020

19:20 12.11.2020 Фото: wikimedia.org
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Среди официально включённых в перечень профессиональных праздников ВС РФ этого праздника пока нет, однако в 2017 году — в преддверии 100-летнего юбилея Службы — в Министерстве Обороны России выступили с инициативой исправления этой ситуации. Внесение поправок в нормативные документы остаётся на рассмотрении Президента России.

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Подготовкой специалистов для Службы занимается специальное учебное заведение

13 ноября отмечают свой профессиональный праздник все специалисты, имеющие отношение к Службе защиты государственной тайны Вооружённых сил Российской Федерации.

Среди официально включённых в перечень профессиональных праздников ВС РФ этого праздника пока нет, однако в 2017 году — в преддверии 100-летнего юбилея Службы — в Министерстве Обороны России выступили с инициативой исправления этой ситуации. Внесение поправок в нормативные документы остаётся на рассмотрении Президента России.

Предлагая установить в качестве даты празднования Дня службы защиты государственной тайны ВС РФ 13 ноября, в Министерстве Обороны России подчеркнули, что именно в этот день в 1918 году вышел Приказ Реввовенсовета Советской Республики, согласно которому учреждалось самостоятельное подразделение в структуре Главного Штаба, призванное заниматься вопросами шифрования и работой с секретными документами. Именно эту дату в войсках принято считать датой рождения службы, именующейся сегодня Службой защиты государственной тайны в ВС РФ, где шифровальные органы являются лишь одной из составляющих частей структуры службы.

Стоит отметить, что осознание необходимости засекречивания определённой информации, определяемой как государственная тайна, пришло намного раньше, чем в 1918 году вышел соответствующий Приказ Реввоенсовета РСФСР. Подобные директивы выходили ещё в начале 18 века и встречались в Указах первого Российского императора. Само же шифрование и сохранение передаваемой информации в тайне использовалось и в более ранние периоды истории. Однако именно в 1918 году началась систематизированная работа по выработке правил и инструкций, регламентирующих принципы работы с секретными документами.

Понятие «государственная тайна» определяется соответствующим Законом РФ, Конституцией и другими нормативными правовыми актами. В современной структуре Вооружённых сил Служба защиты государственной тайны находится в ведении Генерального Штаба и возглавляется отдельным его (восьмым) управлением.

Подготовкой специалистов для Службы занимается специальное учебное заведение: Краснодарское Высшее Военное Училище имени генерала армии С.М. Штеменко. Офицеры – выпускники этого учебного заведения на высоком профессиональном уровне выполняют обязанности по защите информации, имеющей статус государственной тайны. Для выполнения своей задачи, офицеры Службы защиты государственной тайны осуществляют целый комплекс мероприятий во всех родах войск.

Своё настоящее название орган, возглавляющий работу с секретной информацией (Восьмое Управление Генерального Штаба), получил в октябре 1941 года.

Постоянный анализ опыта, полученного в годы Великой Отечественной войны, а также в последующих военных конфликтах, операциях по оказанию военной помощи, в годы Холодной войны позволял совершенствовать принципы работы и разрабатывать новые методы, способы и меры по обеспечению безопасности информации. Способствовали этому и новые виды угроз, и новые виды и способы хранения, систематизации и передачи информации. Разработка методов защиты новых каналов связи и внедрение этих методов в повседневный оборот ложились на плечи офицеров 8-го Управления. Эти задачи они выполняют и сегодня, обеспечивая сохранность информации военного, экономического, внутри– и внешнеполитического, разведывательного и контрразведывательного характера, от которой зависит безопасность государства в целом.

Источник: calend.ru

13 ноября 2020 День службы защиты государственной тайны Вооруженных сил России история праздник ВС РФ Реввоенсовет Конституция России Министерство Обороны РФ
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