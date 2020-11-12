13 ноября - Спиридон и Никодим 2020: категорические запреты церковного праздника, приметы и обязательные дела

13 ноября православная церковь отмечает память подвижников XII века Спиридона и Никодима, просфорников Печерских

В старину верили, что эти святые помогают защитить дом и хозяйственные постройки от огня, как сделал это Спиридон, когда спас Печерский монастырь от пожара

13 ноября (31 октября по старому стилю) православная церковь отмечает память подвижников XII века Спиридона и Никодима, просфорников Печерских.

Место рождения Спиридона неизвестно, однако известно, что он не был обучен книжной премудрости, но был велик духом и богоугодными делами. Он пришел в Печерский монастырь и стал вести иноческую жизнь, оградив себя от всяких соблазнов. Здесь он научился читать и писать, хотя был уже немолод.

Игумен Пимен постник, видя, что Спиридон смиренен и трудолюбив, постоянно пребывает в посте и молитве, возложил на него богоприятное для него послушание: печь хлеб, приносимый к Божественной литургии для тайного тела Христова, то есть просфоры.

Святой, зная, что труд его предназначался для чистой и непорочной жертвы, приносимой иереем, исполнял его, восхваляя Бога: рубил ли дрова, месил ли тесто, он всегда устами воспевал псалмы Давидовы.

Однажды подвижник затопил печь для печения просфор. Вдруг огонь вырвался и охватил крышу здания, где находился святой. Спиридон, взяв свою мантию, закрыл ею устье печи и поспешил к колодцу. Там он наполнил свою власяницу водой и вернулся, чтобы потушить пожар. Братия, которая прибежала на его зов, увидела дивное явление: мантия, которой блаженный закрыл устье печи, не сгорела и даже не обуглилась, а вода не вытекла из власяницы. Монахи быстро потушили пожар.

У Спиридона был сподвижник – монах по имени Никодим, который также усердно прославлял Бога и трудился вместе со Спиридоном. Подвижники работали в течение тридцати лет, чисто и непорочно исполняя свое послушание — печение просфор. Преставились они в середине XII столетия, их мощи находятся в Антониевой пещере.

На Руси этот день называли "Никодим", "Спиридон", "Спиридон и Никодим Печерские", "юровая", "осенние проводы".

В народе почитали Спиридона и Никодима как хранителей дома и хозяйства от огня и пожаров, а также от недугов и бед, поскольку широко была известна история про тушение Спиридоном пожара в монастырской пекарне.

В этот день крестьяне переводили кур в зимние закуты, утепляли курятники, метили старых и слабых, а также готовили из курицы разные блюда. Кроме того, 13 ноября считалось праздником рыбаков. На севере этот день назывался "юровой" – рыбаки отправлялись ловить красную рыбу. Считалось, что первый улов нужно продать, а на вырученные деньги поставить свечу в храме, чтобы сезон был удачным.

Были и погодные приметы в этот день. Если снегири начали петь – нужно ждать морозов, а если воробьи чирикают – будет еще тепло. Если идет мелкий дождь – к долгой непогоде. И даже если погода ясная и солнечная – скоро все равно следует ждать похолодания и сильного ветра.

Источник: sputniknews.ru