Метка вдовца: мужчины каких знаков зодиака хоронят свих жен

Влюбленные, когда вступают в брак, мечтают прожить со своей второй половинкой до конца жизни. Однако не всем это получается сделать. Дело в том, что у некоторых знаков зодиака есть метка вдовца, и от нее никуда не деться. Какие же именно это знаки, помогли разобраться астрологи.

У некоторых знаков зодиака есть метка вдовца, и от нее никуда не деться

Влюбленные, когда вступают в брак, мечтают прожить со своей второй половинкой до конца жизни. Однако не всем это получается сделать. Дело в том, что у некоторых знаков зодиака есть метка вдовца, и от нее никуда не деться. Какие же именно это знаки, помогли разобраться астрологи.

С чем связана метка вдовца у знаков Овен и Телец

Овны

Этот знак отличается от других долголетием. Овны умеют все неприятности не пропускать через себя, а спокойно к ним относиться. Такая позиция помогает им сохранить нервную систему. Также природа подарила представителям знака крепкое здоровье. Именно поэтому они часто остаются вдовцами, ведь их вторые половинки не могут похвастаться такими преимуществами. Для того чтобы не остаться в старости одному, Овнам стоит выбирать себе партнера меньше минимум на 12 лет.

Тельцы

Эти знаки зодиака можно смело назвать самыми настоящими любимчиками судьбы. Они практически всегда счастливы и довольны своей жизнью. Очень редко расстраиваются из-за пустяков. На здоровье Тельцы также не могут пожаловаться. К тому же они невероятно выносливы. Поэтому живут очень долго. Дабы не остаться вдовцом в раннем возрасте, стоит выбирать партнера лет на 6 младше.

Почему имеют метку вдовца Близнецы и Девы

Близнецы

Средняя продолжительность жизни этого знака составляет примерно 80 лет. Поэтому им тяжело найти партнера, который может похвастаться такими же природными показателями. Из этого выходит, что на одногодок Близнецам даже не стоит обращать внимание, ведь тогда в старости придется быть одинокими. Идеальный партнер для Близнецов должен быть примерно на 4 года меньше.

Девы

По своей натуре Девы очень добрые. Они стараются всем и всегда помочь. Однако эмоциональное состояние представителей знака должно быть устойчивым. Только с таким условием Девам удастся долго прожить. Дабы не получить статус вдовца, стоит выбирать в супруги себе Дев или девушек младше на 2 года.

Весы и Стрелец имеют метку вдовца

Весы

Представители этого знака имеют просто нереальную любовь к жизни. Такое стремление и помогает им дожить до глубокой старости. Также Весы имеют невероятную силу духа. Не стоит выбирать себе в спутники по жизни старших женщин. Тогда придется наслаждаться старостью наедине. Лучше всего выбирать партнера на 4 или 6 лет моложе, можно и больше.

Стрельцы

Эти знаки зодиака имеют очень сильное энергетическое начало. Именно поэтому они могут поглощать всю энергию своей второй половины. Поэтому уже в 40 лет могут стать вдовцами, если женились примерно в 20. Стрельцу нужно сильно постараться, дабы рано не овдоветь. Придется поработать над своим характером. Иначе ничего не миновать. Однако Стрельцы имеют еще все шансы найти себе партнера уже и после смерти жены. Но стоит выбирать женщину лет на 10 моложе.

Причины знака вдовца у Козерогов и Водолеев

Козероги

Стать вдовцом Козерогам просто обеспечено. Они настоящие долгожители. Астрологи советуют им после смерти жены примерно на протяжении 2 лет снова жениться. Если это не сделать в такие рамки, то придется до конца жизни быть одинокими. Такая перспектива точно не порадует даже тех людей, которые любят тишину.

Водолеи

Вдовцами представители этого знака могут стать только в том случае, если его партнер будет старше на 8 лет. Если это не так, то Водолеям можно не беспокоиться. Быть в старости представителям этого знака одинокими точно не придется. Все может быть так, как говорится в сказке: «Умерли в один день».

Источник: rsute.ru