55-летнюю Таисию Повалий не узнали на новых снимках. Так молода!

Повалий разместила новый снимок, где она сидит напротив зеркала в красном платье и с ярким макияжем, главным акцентом которого стала красная помада.

Никто из подписчиков не остался равнодушным, а сама артистка собрала море комплиментов

Известная украинская певица Таисия Повалий опубликовала новое фото, где она предстала в роковом образе яркой красотки, и не смогла оставить равнодушными поклонников.

На своей странице в соцсети Instagram 55-летняя Повалий разместила новый снимок, где она сидит напротив зеркала в красном платье и с ярким макияжем, главным акцентом которого стала красная помада.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Хороших выходных!!!❤ #повалий #таисияповалий #povaliy Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial) 7 Ноя 2020 в 3:03 PST



Никто из подписчиков не остался равнодушным, а сама артистка собрала море комплиментов. Впрочем, нашлось и немало тех, кто не сразу узнал Таисию Повалий на новом снимке. Некоторые даже спутали певицу с Валерией и Ириной Аллегровой.

«Красотка», «Шикарный образ», «Шикарная, как всегда», «Королева», «В красном очень красиво», «Все хорошо, только нет той Таисии Повалий, которую все мы знали до пластики...», «Ого!!! Сразу не понял кто это - Аллегрова или Валерия», «Пришлось увеличить фото, думала – Валерия», - написали в Сети.