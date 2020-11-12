11.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Красота / Общество

55-летнюю Таисию Повалий не узнали на новых снимках. Так молода!

01:00 12.11.2020 Фото: https://www.instagram.com/tpovaliyofficial/
0

Повалий разместила новый снимок, где она сидит напротив зеркала в красном платье и с ярким макияжем, главным акцентом которого стала красная помада.

% name% title
Никто из подписчиков не остался равнодушным, а сама артистка собрала море комплиментов

Известная украинская певица Таисия Повалий опубликовала новое фото, где она предстала в роковом образе яркой красотки, и не смогла оставить равнодушными поклонников.

На своей странице в соцсети Instagram 55-летняя Повалий разместила новый снимок, где она сидит напротив зеркала в красном платье и с ярким макияжем, главным акцентом которого стала красная помада.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Хороших выходных!!!❤ #повалий #таисияповалий #povaliy

Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)


Никто из подписчиков не остался равнодушным, а сама артистка собрала море комплиментов. Впрочем, нашлось и немало тех, кто не сразу узнал Таисию Повалий на новом снимке. Некоторые даже спутали певицу с Валерией и Ириной Аллегровой.

«Красотка», «Шикарный образ», «Шикарная, как всегда», «Королева», «В красном очень красиво», «Все хорошо, только нет той Таисии Повалий, которую все мы знали до пластики...», «Ого!!! Сразу не понял кто это - Аллегрова или Валерия», «Пришлось увеличить фото, думала – Валерия», - написали в Сети.

комментарии поклонники не узнали роковой образ соцсеть украинская певица фото Таисия Повалий Instagram
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Красивая женщина?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

55-летнюю Таисию Повалий не узнали на новых снимках. Так молода!
01:00 12-11-2020
55-летнюю Таисию Повалий не узнали на новых снимках. Так молода!
Гороскоп и прогноз на 2021 год: все для знака зодиака Рак
00:30 12-11-2020
Гороскоп и прогноз на 2021 год: все для знака зодиака Рак
Какое каре останется модным трендом в 2021 году
23:40 11-11-2020
Какое каре останется модным трендом в 2021 году
Эти 3 знака зодиака волки-одиночки и живут по волчьим законам, поэтому их невозможно приручить
23:20 11-11-2020
Эти 3 знака зодиака волки-одиночки и живут по волчьим законам, поэтому их невозможно приручить
Бунт в колонии? Подтвердил обнаружение трупа в ИК-13 СК по Новосибирской области
23:03 11-11-2020
Бунт в колонии? Подтвердил обнаружение трупа в ИК-13 СК по Новосибирской области
Дефицитный антибиотик в 10 раз дороже, чем в Москве, продается в Бердке 2
22:50 11-11-2020
Дефицитный антибиотик в 10 раз дороже, чем в Москве, продается в Бердке
Где живут люди после смерти?
22:50 11-11-2020
Где живут люди после смерти?
БердскШквалистый ветер и мокрый снег накрыли Бердск. МЧС предупреждает об опасности
22:30 11-11-2020
Шквалистый ветер и мокрый снег накрыли Бердск. МЧС предупреждает об опасности
Мужчин какого знака зодиака может чужая женщина спокойно увести из семьи. Таких неверных нашлось 5
22:20 11-11-2020
Мужчин какого знака зодиака может чужая женщина спокойно увести из семьи. Таких неверных нашлось 5
Два метра берега Бердской косы ушли в пропасть за пару месяцев 2
22:16 11-11-2020
Два метра берега Бердской косы ушли в пропасть за пару месяцев