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Рак щитовидной железы: семь признаков, которые сигнализируют об этом виде онкологии

19:40 12.11.2020 Фото: pixabay.com
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Рак, поражающий щитовидку, может какое-то время не давать явных признаков заболевания, хотя ранняя диагностика в этом случае имеет решающее значение, поскольку обеспечивает выживаемость пациентов.

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По словам врачей, появление отека в области шеи, неприятные ощущения в ее передней части, охриплость голоса – это признаки, которые нельзя игнорировать
Сюжет: Онкология
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Рак щитовидной железы: семь признаков, которые сигнализируют об этом виде онкологииУченые доказали, что два события превращают нормальные клетки в ракЕщё 312 новостей

По словам врачей, появление отека в области шеи, неприятные ощущения в ее передней части, охриплость голоса – это признаки, которые нельзя игнорировать. Данные изменения могут свидетельствовать о развитии рака щитовидной железы.

Щитовидная железа представляет собой орган в форме бабочки, расположенный у основания шеи чуть ниже адамова яблока. Ее главная задача заключается в производстве гормонов, которые помогают регулировать частоту сердечных сокращений, артериальное давление, температуру тела, вес человека.

Рак, поражающий щитовидку, может какое-то время не давать явных признаков заболевания, хотя ранняя диагностика в этом случае имеет решающее значение, поскольку обеспечивает выживаемость пациентов.

Ссылаясь на данные Американского онкологического общества, эксперты констатируют: существует несколько признаков, которые нельзя игнорировать, они могут быть предупреждением организма об опасном процессе в щитовидной железе. Симптомы следующие:

отек шеи,
боль в передней части шеи, иногда доходящая до ушей,
шишка, припухлость на шее.

Что повышает риск этого вида рака? Точная причина появления опухоли в щитовидной железе неизвестна, однако определенные факторы увеличивают риск ее возникновения.

История семьи. Если у кого-то из родителей, либо брата или сестры возникали проблемы с щитовидкой, вероятность столкнуться с ними резко увеличивается.

Тиреоидит. Хроническое воспаление железы – еще один фактор развития онкологического процесса.

«Чаще всего рак щитовидной железы встречается у людей в возрасте от 35 до 39 лет и в возрасте 70 лет и старше. К заболеванию склонны женщины: их риск заболеть в два-три раза выше, чем у мужчин», - цитирует специалистов издание Express.

Также они рекомендуют обращать пристальное внимание на другие признаки, которые могут предупреждать о развитии данного заболевания.

Охриплость голоса. Возникает, когда рак распространяется по нерву, который контролирует голосовые связки, идущие вдоль трахеи.

Кашель. Необходимо обратиться к врачу и обследоваться, если странный кашель, который нельзя объяснить простудой, не проходит длительное время.

Проблемы с глотанием. Возникают, когда опухоль щитовидной железы становится достаточно большой и начинает давить на пищевод, что затрудняет глотание.

Одышка. Она также может появляться, когда образование в железе становится крупным, задевает трахею и мешает дыханию человека.

Источник: medikforum.ru

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