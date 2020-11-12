Снимут ли с денег пенсионеров на счетах в банках новый налог 13%

С 2021 года в России появится новый налог – на доходы с банковских вкладов физических лиц. Правила взимания налога не сложные. Закон предусматривает суммы вкладов и условия, при которых он начисляется. Некоторые граждане смогут не платить новый налог.
Как будет работать новый закон о налоге на доходы с вкладов
Основные принципы начисления налога следующие:
сбор в размере 13% будет взиматься с дохода, полученного от размещения депозита, если он превысит ключевую ставку Центробанка России (из суммы дохода вычитается необлагаемая часть);
необлагаемый налогом доход рассчитывается по формуле «1 млн руб. х ключевую ставку ЦБ на 1 января соответствующего года»;
рассматриваются депозиты, сумма которых 1 млн руб. и более;
проценты по валютным вкладам будут переводиться в рубли по курсу на день получения дохода;
если у гражданина несколько вкладов, процентный доход суммируется для расчета налога.
Владельцам депозитов не нужно будет самостоятельно подавать налоговую декларацию, эта обязанность ложится на финансовые учреждения. Они будут подавать сведения о депозитах граждан в налоговую инспекцию, которая и произведет расчет платежа.
Налог за 2021 год нужно будет уплатить до 1 декабря 2022 года, согласно полученному от налоговиков уведомлению.
Кто сможет не платить налог 13% на доходы с вкладов
Не подлежат обложению новым сбором такие вклады:
сумма менее 1 млн руб.;
процентная ставка менее 1%;
вклады до востребования;
эскроу-счета.
Делить вклады по разным банкам на суммы менее 1 млн руб. нет смысла, так как налог высчитывается по данным о совокупном доходе от всех депозитов во всех банках. Единственным выходом является оформление вкладов на сумму менее 1 млн руб. на других членов семьи.
В законе не упоминаются льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты нового налога. Пенсионеры, так же, как и все прочие граждане, будут платить новый налог в соответствии с указанными выше условиями.
Источник: 1rre.ru