Снимут ли с денег пенсионеров на счетах в банках новый налог 13%

С 2021 года в России появится новый налог – на доходы с банковских вкладов физических лиц. Правила взимания налога не сложные. Закон предусматривает суммы вкладов и условия, при которых он начисляется. Некоторые граждане смогут не платить новый налог.

Пенсионеры, так же, как и все прочие граждане, будут платить новый налог в соответствии с указанными условиями

С 2021 года в России появится новый налог – на доходы с банковских вкладов физических лиц. Правила взимания налога не сложные. Закон предусматривает суммы вкладов и условия, при которых он начисляется. Некоторые граждане смогут не платить новый налог.

Как будет работать новый закон о налоге на доходы с вкладов

Основные принципы начисления налога следующие:

сбор в размере 13% будет взиматься с дохода, полученного от размещения депозита, если он превысит ключевую ставку Центробанка России (из суммы дохода вычитается необлагаемая часть);

необлагаемый налогом доход рассчитывается по формуле «1 млн руб. х ключевую ставку ЦБ на 1 января соответствующего года»;

рассматриваются депозиты, сумма которых 1 млн руб. и более;

проценты по валютным вкладам будут переводиться в рубли по курсу на день получения дохода;

если у гражданина несколько вкладов, процентный доход суммируется для расчета налога.

Владельцам депозитов не нужно будет самостоятельно подавать налоговую декларацию, эта обязанность ложится на финансовые учреждения. Они будут подавать сведения о депозитах граждан в налоговую инспекцию, которая и произведет расчет платежа.

Налог за 2021 год нужно будет уплатить до 1 декабря 2022 года, согласно полученному от налоговиков уведомлению.

Кто сможет не платить налог 13% на доходы с вкладов

Не подлежат обложению новым сбором такие вклады:

сумма менее 1 млн руб.;

процентная ставка менее 1%;

вклады до востребования;

эскроу-счета.

Делить вклады по разным банкам на суммы менее 1 млн руб. нет смысла, так как налог высчитывается по данным о совокупном доходе от всех депозитов во всех банках. Единственным выходом является оформление вкладов на сумму менее 1 млн руб. на других членов семьи.

В законе не упоминаются льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты нового налога. Пенсионеры, так же, как и все прочие граждане, будут платить новый налог в соответствии с указанными выше условиями.

Источник: 1rre.ru