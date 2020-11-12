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Гороскопы / Общество

Зубы стерли от зависти: самые завистливые знака зодиака. Их всего лишь три

16:01 12.11.2020 Фото: pxhere.com
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Зависть – не всегда плохое чувство. Кого-то оно подталкивает совершать коварные поступки, подставлять даже самых близких людей, напрочь забывая о собственной жизни. Другим же зависть дает своеобразный «пинок», заставляя взять себя в руки, встать с дивана и начать действовать, чтобы достичь тех же высот, как и у людей, которыми они восхищаются.

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ТОП-3 знака зодиака, которыми больше других овладевает зависть

Названы знаки зодиака, которые завидуют всем и могут подставить даже самого близкого.

Зависть – не всегда плохое чувство. Кого-то оно подталкивает совершать коварные поступки, подставлять даже самых близких людей, напрочь забывая о собственной жизни. Другим же зависть дает своеобразный «пинок», заставляя взять себя в руки, встать с дивана и начать действовать, чтобы достичь тех же высот, как и у людей, которыми они восхищаются.

В этом материал мы собрали ТОП-3 знака зодиака, которыми больше других овладевает зависть. Читай, чтобы узнать, какие люди окружают тебя и чего от них можно ожидать.

Самые завистливые знаки зодиака: Телец

Первое место в нашем списке занимают Тельцы. Представители этого знака зодиака всегда осторожничают, долго принимают решения и обдумывают действия. Поэтому вполне понятно, почему остальные знаки зодиака чаще всего обходят их на жизненных поворотах, достигая больших высот и оставляя конкурентов далеко позади. Именно это становится главной причиной, которая дает зависти овладеть Тельцами. Иногда она подталкивает их на плохие поступки, выходящие даже за рамки морали. Поэтому с представителями этого знака зодиака нужно быть очень осторожными.

Самые завистливые знаки зодиака: Близнецы

Представители этого знака зодиака любят повторять, что зависть – чувство для них неизвестное. Но таким образом они просто пытаются скрыть своих внутренних демонов. Близнецам свойственно завидовать всему материальному, что доступно другим, но не доступно им самим. Они так зацикливаются на этом, что совершенно не замечают тех благ, которые у них уже есть. Зависть вряд ли заставить их пойти по головам, но сказать о вас всякие гадости за спиной они вполне могут.

Самые завистливые знаки зодиака: Стрелец

Да-да-да, Стрельцы совсем не умеют радоваться чужим успехам. Именно поэтому они входят в тройку самых завистливых знаков зодиака. Тем не менее, это чувство действует на Стрельцом мощным мотиватором. Они никогда не подставят и предадут во имя собственной выгоды, но сделают все возможное, что переплюнуть чужой успех. И как только это происходит, они находят новый объект для зависти. Благодаря этому представители знака зодиака Стрелец могут получить от жизни все!

Источник: clutch.ua

астрология Самые завистливые знаки зодиака топ-3 чужой успех
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