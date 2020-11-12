Сон в полночи притупляет эмоции и стирает страх. А что будет, если вообще бессонная ночь

Новое исследование показывает, что сон только на половину ночи - как это часто делают многие медицинские работники и военнослужащие - лишает мозг способности избавляться от воспоминаний, связанных со страхом.

Сон имеет решающее значение для консолидации наших воспоминаний

Сон имеет решающее значение для консолидации наших воспоминаний, и давно известно, что недосыпание мешает обучению и памяти. Новое исследование показывает, что сон только на половину ночи - как это часто делают многие медицинские работники и военнослужащие - лишает мозг способности избавляться от воспоминаний, связанных со страхом. Это может подвергнуть людей большему риску таких состояний, как тревожность или посттравматическое стрессовое расстройство.

Исследование опубликовано в журнале «Биологическая психиатрия: когнитивная неврология и нейровизуализация» .

«Это исследование дает нам новое представление о том, как лишение сна влияет на функцию мозга, препятствуя исчезновению страха» , - сказал Кэмерон Картер, доктор медицины, редактор журнала « Биологическая психиатрия: когнитивная нейробиология и нейровизуализация».

Исследователи под руководством Энн Жермен, доктора философии из Университета Питтсбурга и Эдварда Пейс-Шотта, доктора философии, из Гарвардской медицинской школы и Массачусетской больницы общего профиля, изучили 150 здоровых взрослых людей в лаборатории сна. Одна треть испытуемых спала нормально, одна треть - с ограничениями по сну, поэтому они спали только первую половину ночи, а одна треть недосыпала, поэтому они не спали вообще. Утром все испытуемые подвергались кондиционированию страха.

«Наша команда использовала трехфазную экспериментальную модель для приобретения и преодоления пугающих воспоминаний, в то время как их мозг сканировали с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии», - сказал доктор Пейс-Шотт. В парадигме кондиционирования испытуемым предъявляли три цвета, два из которых сочетались с легким электрошоком. После этого обусловливания страха испытуемые подвергались угасанию страха, при котором один из цветов был представлен без каких-либо потрясений, чтобы узнать, что теперь он «безопасен». В тот вечер испытуемых проверяли на их реактивность к трем цветам, степень их воспоминания об исчезновении страха или на то, насколько хорошо они «отучились» от угрозы.

Изображения мозга, записанные во время выполнения заданий, показали активацию областей мозга, связанных с эмоциональной регуляцией, таких как префронтальная кора, у людей, которые спали нормально. Но активность мозга у людей с ограниченным сном выглядела совсем иначе, сказал доктор Пейс-Шотт. «Мы обнаружили, что среди трех групп те, кто выспался только половину ночи, показали наибольшую активность в областях мозга, связанных со страхом, и наименьшую активность в областях, связанных с контролем эмоций».

Удивительно, но у людей, которые не спали, не хватало активации мозга в связанных со страхом областях во время кондиционирования и угасания страха. Во время воспоминаний о исчезновении через 12 часов их мозговая активность была больше похожа на активность мозга людей с нормальным сном, что позволяет предположить, что ограниченный ночной сон может быть хуже, чем его отсутствие.

Исследователи предполагают, что сон только половину ночи приводит к потере сна с быстрым движением глаз (REM), который, как было показано, важен для консолидации памяти и обычно происходит к концу обычного периода сна.

Доктор Картер сказал, что в исследовании использовалась «неинвазивная визуализация мозга, чтобы дать нам новое окно в том, как лишение сна нарушает нормальные механизмы угашения страха и потенциально увеличивает уязвимость к симптомам посттравматического стресса».

«Медицинские работники и солдаты часто сокращают или прерывают сон, вместо того, чтобы выспаться всю ночь», - сказал доктор Пейс-Шотт. «Наши результаты показывают, что такие люди, частично лишенные сна, могут быть особенно уязвимы для состояний, связанных со страхом, таких как посттравматическое стрессовое расстройство».

Источник: medicalxpress.com