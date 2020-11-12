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40-летняя Ким Кардашьян похвасталась шикарной фигурой в лимонном купальнике

13:35 12.11.2020 Фото: instagram.com
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Ежедневно Ким публикует посты из тропиков, демонстрируя коллекцию своих купальников.

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Ежедневно Ким публикует посты из тропиков, демонстрируя коллекцию своих купальников

Американская звезда Ким Кардашьян любит эпатировать. Теледива снова показала новые фото в купальнике. 

Напомним, недавно Ким Кардашьян отметила юбилей. Певице исполнилось 40 лет.

Для празднования дня рождения она арендовала тропический остров в Карибском море, где, похоже, находится по сей день.

Ежедневно Ким публикует посты из тропиков, демонстрируя коллекцию своих купальников.

На последнем снимке звезда позирует в ярко-желтом слитном комплекте с рукавами и выделенным швом, подчеркивающим талию. Благодаря удачным ракурсам Ким засветила фигуру как нельзя лучше.

Фанаты похвалили 40-летнюю звезду за работу над фигурой — Ким в отличной форме.

40 лет Американская звезда купальник показала фигуру фото Ким Кардашьян
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