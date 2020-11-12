40-летняя Ким Кардашьян похвасталась шикарной фигурой в лимонном купальнике

Американская звезда Ким Кардашьян любит эпатировать. Теледива снова показала новые фото в купальнике.
Напомним, недавно Ким Кардашьян отметила юбилей. Певице исполнилось 40 лет.
Для празднования дня рождения она арендовала тропический остров в Карибском море, где, похоже, находится по сей день.
Ежедневно Ким публикует посты из тропиков, демонстрируя коллекцию своих купальников.
На последнем снимке звезда позирует в ярко-желтом слитном комплекте с рукавами и выделенным швом, подчеркивающим талию. Благодаря удачным ракурсам Ким засветила фигуру как нельзя лучше.
Фанаты похвалили 40-летнюю звезду за работу над фигурой — Ким в отличной форме.