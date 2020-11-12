40-летняя Ким Кардашьян похвасталась шикарной фигурой в лимонном купальнике

Ежедневно Ким публикует посты из тропиков, демонстрируя коллекцию своих купальников.

Ежедневно Ким публикует посты из тропиков, демонстрируя коллекцию своих купальников

Американская звезда Ким Кардашьян любит эпатировать. Теледива снова показала новые фото в купальнике.

Напомним, недавно Ким Кардашьян отметила юбилей. Певице исполнилось 40 лет.

Для празднования дня рождения она арендовала тропический остров в Карибском море, где, похоже, находится по сей день.

Ежедневно Ким публикует посты из тропиков, демонстрируя коллекцию своих купальников.

На последнем снимке звезда позирует в ярко-желтом слитном комплекте с рукавами и выделенным швом, подчеркивающим талию. Благодаря удачным ракурсам Ким засветила фигуру как нельзя лучше.

Фанаты похвалили 40-летнюю звезду за работу над фигурой — Ким в отличной форме.