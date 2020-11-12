Можно ли обойтись без уколов красоты, чтобы сохранить молодость кожи?

Главные виновники перемен — слабые мимические мышцы, которые из-за силы земного притяжения (а его никто не отменял!) перестают держать каркас лица в тонусе.

После 25 лет возраст устраивает неприятные "сюрпризы": кожа лица теряет тонус, упругость и гладкость, появляются первые морщинки

После 25 лет возраст устраивает неприятные "сюрпризы": кожа лица теряет тонус, упругость и гладкость, появляются первые морщинки, а "оплывший" овал и второй подбородок по утрам все чаще сопровождают отражение в зеркале. Главные виновники перемен — слабые мимические мышцы, которые из-за силы земного притяжения (а его никто не отменял!) перестают держать каркас лица в тонусе.

Добавим к этому стрессы, бессонницу из-за сдачи проектов на работе, вечную спешку в мегаполисе, "зависание" в телефоне и эмоциональное напряжение. И вот наш биологический возраст накапливается, а вслед за ним появляются и морщины. И есть два выхода: или хирургическое вмешательство, или искать альтернативу "уколам красоты”.

Рассказываю о самых эффективных способах, как сделать "минус 10 лет" без пластики!

Гимнастика для лица

Татьяна Новикова - Эксперт по фейсфитнесу

Фейсфитнес появился недавно — в 90-годах, но уже завоевал внимание тысяч девушек по всей планете. Это целая философия и культура здоровой красоты, которая основана на физиологическом подходе к сохранению пропорций лица, мышечного каркаса лица и шеи, ровной осанке! Она помогает улучшить внешность, здоровье и психоэмоциональное состояние.

Самое важное — ее легко "взять с собой". Перерыв на обед, поездка в транспорте, душевые процедуры или прогулка в парке — эти места прекрасно подойдут для гимнастики и перечеркнут все ваши отговорки! Нужно понимать: фейсфитнес — капитальный" ремонт, который работает с мышцами. Однако не стоит ожидать мгновенного эффекта. В этом деле важна систематичность — она гарантирует долговременный результат. Упражнения помогают вернуть лицу мышечный баланс: расслабить слишком напряженные мышцы и вернуть тонус ослабленным. Также с помощью фейсфитнеса вы научитесь управлять своими эмоциями и предотвращать появление морщин.

"Гормон молодости"

Плохое самочувствия, лишний вес, стресс, признаки старения — управление этими симптомами подвластно мелатонину. Он регулирует наши биоритмы и деятельность

эндокринной системы. Выработка "сверхгормона" зависит только от вашего желания.

Делая выбор в пользу ночного просмотра фильма или чтения книги, мы выключаем синтез мелатонина. Гормон anti-age приступает к работе с 22.00 до 00.00, обеспечивая комплексное восстановление организма после трудового дня. Когда будете задавать себе вопрос про лишние килограммы или морщины, не стоит все списывать только на возраст, плохую экологию или утренний чизкейк. Лучше задумайтесь о своем графике и биоритме.

Правильное питание

По внешнему виду лица можно определить, какие продукты составляют основу вашего рациона. И здесь вовсе не вопрос дорогой косметики или ухода. Если организм не получает из пищи необходимых ему веществ, проблемы с кожей не исчезнут. Важно пить много воды. Она питает клетки и забирает все шлаки. Также важно увеличить употребление йодов, белков и липидов и избегать солей. Например, употребление ламинарии, морепродуктов, авокадо и оливок поможет вам справляться с появлением морщин! Поэтому отправляясь на отдых, не забудьте насладиться дарами моря сполна!

Коллаген

К 70 годам выработка коллагена снижается на 75%. Он отвечает за упругую структуру кожи, а также обеспечивает устойчивость кожи к ушибам, растяжениям и разным повреждениям. Что делать, дабы сохранить его? Сейчас самый эффективный способ — принимать вместе с пищей.

Стресс

Тревожность, эмоциональные всплески, депрессия мгновенно "старят" кожу на 3-6 лет! И после 25 лет важно уделить особое внимание своему отдыху. Однако большую часть "ущерба" можно нейтрализовать с помощью грамотной релаксации. Остановите психологический стресс и вы прервете цепочку воспалений и морщин. Лично я выбираю йогу, массаж и ароматерапию.

Как вы видите, совсем необязательно сразу бежать к врачу при появлении первых, и даже вторых, морщин. Можно просто придерживаться простых, но действенных рекомендаций. Они помогут сохранить кожу молодой и подарят массу положительных эмоций! Ваша кожа будет благодарна!

Источник: hochu.ua