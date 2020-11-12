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12 ноября 2020 года - Всемирный день борьбы с пневмонией

12:18 12.11.2020 Фото: pxfuel.com
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Пневмония — инфекционное заболевание легких, чаще всего оно поражает детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Пневмонии могут вызывать различные виды микроорганизмов.

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Этот международный день появился в календаре по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии

Всемирный день борьбы с пневмонией (World Pneumonia Day) отмечается ежегодно 12 ноября.

Пневмония — инфекционное заболевание легких, чаще всего оно поражает детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Пневмонии могут вызывать различные виды микроорганизмов.

Этот международный день появился в календаре по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии. Так называется объединение международных, правительственных, неправительственных и местных организаций, научно-исследовательских и учебных институтов, фондов и граждан-активистов. Коалиция стремится привлечь к проблеме пневмонии внимание государственных деятелей, специалистов здравоохранения и потенциальных доноров.

Одним из инструментов, помогающих достижению этой цели, стал Всемирный день борьбы с пневмонией. В этот день учреждения здравоохранения организуют профилактические мероприятия, проводят медицинские осмотры. Кроме того, множество волонтеров рассказывают людям о пневмонии и сопряженных с ней рисками, раздают информационные листовки и буклеты.

Кроме всего прочего, в 2009 году Всемирная организация здравоохранения совместно с ЮНИСЕФ объявили «Глобальный план действий по профилактике пневмонии и борьбе с ней». Цель этого плана — активизация борьбы с пневмонией с помощью комбинированных мероприятий по защите детей, профилактике и лечению болезни.

Кстати, именно дети страдают от пневмонии в первую очередь. Это заболевание является главной причиной смертности несовершеннолетних во всем мире. Ежегодно оно уносит жизни 1,1 миллиона детей в возрасте до пяти лет. Это больше, чем СПИД, малярия и корь вместе взятые.

Пневмония распространена повсеместно, но больше всего от нее страдают дети в Южной Азии и в Африке. Впрочем, эту болезнь можно предупредить с помощью довольно простых мер, например иммунизации и хорошего питания. Поэтому особенно важно периодически напоминать миру о пневмонии и побуждать людей к действиям, способным остановить болезнь: к распространению информации, к взаимодействию с органами власти, к пожертвованиям на иммунизацию. Именно этим активно занимаются медики и добровольцы во Всемирный день борьбы с пневмонией.

Кстати, все неравнодушные могут выразить им солидарность, хотя бы надев… голубые джинсы. Эта одежда стала символом Всемирного дня борьбы с пневмонией. Ведь голубой цвет — это цвет неба, чистоты и надежды на то, что заболеваемость пневмонией общими усилиями удастся свести к минимуму.

Источник: calend.ru

World Pneumonia Day Всемирный день борьбы с пневмонией история международный день ЮНИСЕФ
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