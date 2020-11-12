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Народные приметы о ссорах: почему нельзя просыпать соль и мыть посуду в гостях

22:20 12.11.2020 Фото: pixabay.com
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Ссоры могут произойти в том случае, если после ухода гостей хозяйка сразу же берется за тряпку или швабру, чтобы вымыть полы. Суеверие гласит, что так делают лишь в одном случае — если хотят отвадить гостей от дома.

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Почему рассыпанная соль сулит неприятности

Наблюдения наших предков сформировались в приметы, которые остаются актуальными по сей день. Следуя их заветам, каждый сможет избежать неуместных ссор и конфликтов, если будет соблюдать нехитрые правила.

В жизни существует великое множество обыденных вещей, о значении которых мы даже не догадываемся. Эксперты предлагают познакомиться с народными приметами, которые помогут узнать о том, почему рассыпанная соль сулит неприятности, почему нельзя мыть полы сразу после ухода гостей и как не допустить ссор с друзьями и близкими.

Народные приметы о мытье посуды

Примета гласит, что гости не должны мыть посуду, чтобы не навлечь беду на себя и тех, к кому они пришли. Хозяйки в прежние времена не допускали ни одного гостя к мытью посуды, чтобы такой, казалось бы, простой жест помощи не доставил неприятностей энергетике дома и не ослабил его защиту.
Незамужняя девушка, решившая помыть посуду в гостях, рискует навлечь ссоры на принимающую сторону, вплоть до измен одного из членов семьи. Замужняя женщина, моющая посуду, по примете, ссорит семьи.
Если помощь хочет оказать едва знакомый человек, то после мытья посуды в семье могут быть разлады из-за материальных трудностей.
Нельзя мыть посуду и тем членам семьи, которые не проживают в доме, а лишь пришли в гости. Считается, что посуда накапливает энергетику хозяев, и если ее моет посторонний, то конфликтов внутри семьи не избежать.
Иногда помощь просто необходима, если случилось крупное застолье. Избежать ссор по примете помогут несколько монеток, которыми хозяйка символически расплачивается с добровольными помощниками, тем самым отводя ссоры и неприятности от своей семьи.

Приметы о мытье полов

Ссоры могут произойти в том случае, если после ухода гостей хозяйка сразу же берется за тряпку или швабру, чтобы вымыть полы. Суеверие гласит, что так делают лишь в одном случае — если хотят отвадить гостей от дома.
Мыть полы, когда гости еще не покинули дом — к ссоре. Такое неуважительное отношение может испортить отношения, и восстановить их будет весьма непросто.

По примете мыть полы после ухода гостей нельзя, пока те не доберутся до своего дома, чтобы в дороге с ними не произошло неприятностей, а также чтобы избежать ссор в дальнейшем.

К чему рассыпается соль

В прежние времена соль была очень дорогим продуктом, позволить себе который могли не все. Случайно рассыпанные крупинки могли повлечь крупные ссоры, ведь приобрести соль было проблематично.
Считается, что тем, кто рассыпал соль, не избежать ссор с близкими людьми, а тем, кто в гостях допустил подобную оплошность, в скором времени будут не рады. Предотвратить действие приметы можно, если взять щепотку соли правой рукой и бросить ее через левое плечо.
Солонка, перевернувшаяся в руках гостя случайным образом, сулит ему конфликт с хозяином дома, а крупинки, если они просыпались на пол и застряли в недоступных местах, еще долгое время будут притягивать мелкие неприятности.
В случае, если соль рассыпалась на подоконнике, конфликты ожидаются не только с членами семьи, но и в деловой сфере: на учебе или работе.
Серьезный конфликт сулит соль, просыпанная мимо кастрюли на огонь, а если ее использовали случайно вместо сахара, то такой неприятный инцидент грозит охлаждением чувств между влюбленными.

Несмотря на приметы и суеверия, сохранить мир в семье может каждый. Существуют проверенные заговоры, направленные на укрепление семейных уз, а также проверенное средство — тщательная уборка жилища и обновление в нем энергетики. Так получится не только сохранить гармонию в семье, но и не притягивать неприятности извне.

Источник: dailyhoro.ru

жизнь народные приметы предки ссоры суеверия
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