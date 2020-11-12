Когда самый короткий день в 2020 году: дата и точное время

Зимнее солнцестояние — это точка земной орбиты, в которой на северное полушарие приходится меньше всего света и тепла. Солнечные лучи падают под наименьшим углом, и день является самым коротким.

Это необычный день, который с древности считался важным

С приближением зимы ночь становится длиннее, а день — короче. Эксперты рассказали, какого числа наступит самый короткий день 2020 года, чем он примечателен и как сделать его лучше.

Наши предки верили в то, что в день зимнего солнцестояния люди видят вещие сны. Это необычный день, который с древности считался важным. Старайтесь не унывать в самый короткий день, чтобы не навлекать на себя проблемы и не допускать появления самосглаза.

День зимнего солнцестояния

Зимнее солнцестояние — это точка земной орбиты, в которой на северное полушарие приходится меньше всего света и тепла. Солнечные лучи падают под наименьшим углом, и день является самым коротким.

Зимнее солнцестояние произойдет в 2020 году 21 декабря примерно в 10 часов утра. Это ознаменует собой начало астрономической зимы. 21 декабря — самый короткий день в году. В средней полосе Солнце взойдет только к 9 часам утра, а заход осуществится раньше, чем в 16 часов. Светло будет только семь часов. После этих суток день начнет медленно прибавляться.

Энергетика самого короткого дня в 2020 году

Начать стоит с того, что сам по себе этот день многим людям кажется весьма тяжелым, потому что солнца почти нет, настроение на нуле. Добавит грусти тот факт, что это будет понедельник — самый тяжелый день недели.

Также в этот день негативной будет Луна. Ее пребывание в Раке в период активного роста — это не лучшее сочетание. Стихия Воды будет добавлять проблем, но не помогать решать их. Это значит, что нужно смотреть в оба и не терять концентрации. Люди с повышенным чувством ответственности будут на шаг впереди остальных.

И, наконец, самым важным астрологическим событием в этот день можно считать соединение Сатурна и Юпитера. Две самых больших планеты с самой тяжелой энергетикой будут усиливать негативные стороны друг друга. Понедельник 21 декабря можно считать крайне неблагоприятным днем, в который могут происходить различные неприятные происшествия. Многие люди потеряют веру в себя и в светлое будущее. Мир погрязнет в сомнениях. Пользуйтесь техниками, которые избавят вас от разрушительных негативных мыслей.

В этот день лучше не браться за новые дела и не рисковать. Это чревато большими финансовыми проблемами. Одна ошибка может спровоцировать шквал проблем во всех сферах жизни. Лучше оставаться внутри зоны комфорта, не давать никому пустых обещаний, не ссориться с близкими людьми. Астрологи и эксперты считают, что это будет самый опасный день декабря.

21 декабря желательно не отправляться в дальнюю дорогу. Очень повезет всем тем, у кого будет выходной день. Остальным стоит с работы быстрее идти домой, забыв о проблемах текущего дня, чтобы сконцентрироваться на приятном общении с близкими. В такие дни победить хандру и апатию удается лишь тем, кто окружает себя приятными людьми и дарит им свою любовь, тепло и понимание.

Учитывая, что этот день будет опасным, вам могут помочь народные приметы и защитные обряды на зимнее солнцестояние. Не унывайте и помните о том, что все в ваших руках. Следуйте правилам и рекомендациям экспертов, чтобы не попасть впросак.

Источник: dailyhoro.ru