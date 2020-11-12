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Вы может быть не осознаете, что вы — духовный целитель. Каковы признаки тайного дара

23:20 12.11.2020 Фото: pixnio.com
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Далеко не все люди являются духовными целителями, так как это качество дается человеку от рождения Вселенной. Многие эксперты отмечают, что этот дар можно приобрести. Узнайте о самых главных признаках того, что вы тоже являетесь целителем.

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Каждый человек сам для себя является духовным врачом

Далеко не все люди являются духовными целителями, так как это качество дается человеку от рождения Вселенной. Многие эксперты отмечают, что этот дар можно приобрести. Узнайте о самых главных признаках того, что вы тоже являетесь целителем.

Если ваша душа болит или наполнена негативом, совсем не обязательно бежать к целителю. Каждый человек сам для себя является духовным врачом. Нужно лишь ознакомиться с полезными техниками. В этом случае вы можете воспользоваться специальной мантрой для исцеления от отрицательной энергии. О том, что вы можете своими мыслями и словами лечить других, говорят некоторые черты и особенности.

Рядом с вами люди восстанавливают энергию

Люди становятся более веселыми и позитивными, когда видят вас. Это напрямую указывает на то, что у вас есть дар, ведь вы исцеляете их душу и восполняете их энергию. Вы — магнит для позитивных вибраций Вселенной. Если вам говорят, что рядом с вами чувствуется спокойствие и умиротворение, вы являетесь целителем.

Самые близкие люди редко болеют

Считается, что созидательная энергетика излечивает раны, укрепляет иммунитет, причем не только того человека, у которого есть дар исцеления, но и его близких. Если в вашей семье мало недугов, это значит, что кто-то точно является живым источником силы.

У вас бывают необъяснимые перепады настроения

Это происходит из-за того, что биополе целителя забирает себе всё самое плохое от человека, который хочет избавиться от негативных мыслей. Данный процесс не проходит бесследно — некоторые люди испытывают странные и непредсказуемые перепады настроения, другие могут впадать в легкую апатию на короткие промежутки времени.

Вас одолевает желание помогать другим

Практически все целители обладают непреодолимым желанием помогать окружающим, причем порой они действуют себе в ущерб, отказываясь от удобств. Это один из самых главных признаков того, что у вас есть подобный дар.

Кто-то из ваших близких тоже был или является целителем

Это очень важно, поскольку дар нередко передается по наследству. Если в семье все целители были женщины, это не обязательно означает, что в следующем поколении это тоже будет девочка. С другой стороны, женщины-целительницы встречаются чаще, чем мужчины. Об истинных причинах того, почему это происходит, не знает никто.

Истощение от общения

Люди с даром исцеления души нередко испытывают различные эмоциональные проблемы после длительного общения с окружающими. Большинство целителей любит находиться в уединении, потому что процесс исцеления людей их быстро выматывает, лишает сил.

К вам притягивает маленьких детей и животных

Вы ничего не делаете, но дети сами идут к вам и совершенно вас не боятся. Животные делают то же самое, причем не проявляют никакой агрессии, хотя с окружающими они ведут себя иначе. Это происходит из-за того, что энергетика человека-целителя чиста.

Люди открываются вам

Они делают это даже в том случае, если человек с даром исцеления ничего у них не спрашивает. Это связано с тем, что у целителя очень светлая душа, которая излучает позитив. Людям кажется, что это самый близкий человек на свете.

Люди обращаются к вам за советом

Многие из окружающих постоянно спрашивают о том, стоит ли им делать задуманное. Это связано с тем, что целители излучают мудрость. Они обладают мощной интуицией, которая помогает им преодолевать препятствия и делать правильный выбор вслепую. Люди это замечают.

Источник: dailyhoro.ru

биополе люди Признаки тайного дара техники энергия
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От редакции

У вас есть эти качества?

Поросёнок Пётр, 12 ноября 2020 23:44
Нет, не никаких даров, это всё мракобесие.

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