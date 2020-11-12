Когда нужно разжижать кровь и чем опасны препараты для её разжижения

Разжижать кровь сегодня стало настолько «модно», что в Сети можно найти огромное количество советов на эту тему. Однако врачи говорят, что бесконтрольный прием таких препаратов — крайне опасное мероприятие.

Разжижать кровь сегодня стало настолько «модно», что в Сети можно найти огромное количество советов на эту тему

Одни используют лекарства для разжижения крови, чтобы предотвратить тромбозы, другие применяют для профилактики заболеваний сердца и сосудов. Разжижать кровь сегодня стало настолько «модно», что в Сети можно найти огромное количество советов на эту тему. Однако врачи говорят, что бесконтрольный прием таких препаратов — крайне опасное мероприятие. Почему не стоит всем подряд хвататься за таблетки, рассказала врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко.

Кровь разводят жидкостью только внутривенно

«Начнем с того, что научного термина „разжижение крови“ не существует. Есть эквивалентное понятие гемодилюция, то есть разведение крови жидкостью. Она применяется в том случае, когда пациент сильно обезвожен, например страдает тяжелым профузным поносом вследствие острой кишечной инфекции. При этом кровь в буквальном смысле становится очень густой, её нужно элементарно разжижить, сделать более жидкой, восстановить ее текучесть», — говорит Романенко.

Специалист отмечет, что в такой ситуации используют внутривенное введение обычного изотонического раствора, с концентрацией хлорида натрия 0,9%.

А вот в деле профилактики инфаркта и инсульта, а также тромбозов, речь идет вовсе не о «разжижении крови». У всех нормальных людей (и даже тех, у кого происходят инфаркты, инсульты, и тромботические процессы) кровь имеет нормальную густоту (гематокрит).

«Гематокрит — это отношение жидкой части крови, или плазмы, к ее густой части, или форменным элементам. Гематокрит важен при определении степени обезвоживания или, что реже, избытка жидкости в организме», — объясняет врач.

Антиагреганты и антикоагулянты: в чем разница?

Прежде всего, надо поднимать, что густота крови и избыточное свертывание крови — это разные процессы. И вот как раз со вторым призваны бороться лекарственные средства, которые препятствуют тяжёлым последствиям избыточного свертывания, тромбообразования, а также профилактируют это самое свертывание и тромбообразование, отмечает терапевт.

Для решения такой задачи есть две большие группы лекарственных препаратов: антиагреганты и антикоагулянты. Тут стоит сказать сразу, что тем людям, которые интересуются препаратами для «разжижения крови», например, с целью профилактического приема, подходят только лишь лекарства из первой группы, то есть антиагреганты. Типичный представитель этой группы — ацетилсалициловая кислота в низких дозах.

«Особо хочу выделить — крайне опасно применять такое средство при вирусных инфекциях. Особенно без консультации со специалистом. Только врач может принимать решение, если пьете препараты на основе такой кислоты об отмене или замене», — говорит Татьяна Романенко. Так, например, у детей при вирусном заболевании прием ацетилсалициловой кислоты может привести к синдрому Рея, который проявляется тяжелыми поражениями печени и мозга.

А вот зачем нужны антикоагулянты? «Эта группа лекарств препятствует образованию тромбов, прекращают рост уже возникших тромбов, а также усиливают фибринолиз, то есть растворяют уже возникший тромб. Дезагреганты этого делать не могут. Классическими представителями антикоагулянтов можно считать гепарин и варфарин. Варфарин никто не будет принимать самостоятельно, поскольку его назначают пациентам, например, с искусственными клапанами сердца с лечебной целью», — говорит Татьяна Романенко.

Антиагреганты, отмечает врач, можно купить без рецепта, как профилактическое средство. Чтобы понимать, как работают те или иные препараты, и зачем они назначаются, надо знать физиологию процесса кроветворения и течения ее по сосудам. Задача антиагрегантов — препятствовать агрегации тромбоцитов.

«Главная работа тромбоцитов — это участие в остановке кровотечения, они формируют первичный, белый тромб. Также они участвуют в образовании окончательного, красного, или фибринового тромба. Тромбоциты постоянно циркулируют по сосудам любого калибра — от аорты до капилляров, и отслеживают наличие повреждений сосудистой сетки. Пока повреждения нет, тромбоциты не активируются. Как только происходит травма сосуда, то тромбоциты начинают проявлять активность — прилипают к поврежденной стенке, и агрегируют, или склеиваются друг с другом. Именно так и формируется тромбоцитарная пробка, или первичный белый тромб. Также активированные тромбоциты начинают производить биологически активные вещества, возникает целый каскад реакций, тромбоцитов вовлекается в процесс всё больше, стенка сосуда сокращается, кровь свёртывается, и кровотечение останавливается», — объясняет Романенко.

Но и здесь могут быть состояния, когда при агрегации не происходит нарушения целостности стенок сосудов. Возникают такие же белые тромбы, но не усиливается атеросклеротическое поражение сосудов. При отрыве даже маленького кусочка тромбоциты могут быть «обмануты» и начнут активизироваться возле атеросклеротического тромба или места его отрыва. Соответственно, антиагреганты должны предупредить склеивание тромбоцитов между собой, а также их приклеивание к сосудам.

Общими показаниями к назначению антиагрегантов является профилактика. «Их назначают как средство профилактики послеоперационного тромбоза, при различных тромбофлебитах вследствие варикозной болезни, при хронической ишемии головного мозга и атеросклерозе. Но, конечно, их главная задача — предупреждение сосудистых катастроф, то есть, инфаркта, инсульта при ишемической болезни сердца и атеросклеротическом поражении сонных артерий», — говорит Татьяна Романенко.

Почему нельзя их пить самостоятельно?

Есть несколько причин, как говорит Татьяна Романенко, по которым нельзя принимать такие средства самостоятельно:

1. Препараты этой группы могут негативно взаимодействовать с другими лекарствами. Например, при одновременном приеме антиагрегантов и обезболивающих препаратов из группы нестероидных противовоспалительных средств риск кровотечений повышается в несколько раз. Поэтому перед приемом других лекарств людям, получающим лечение антиагрегантами, необходимо советоваться с врачом.

2. Риски кровотечения: при появлении на фоне лечения таких симптомов, как боли в животе, рвота, стул, окрашенный в черный цвет, легко возникающие без причин синяки на теле и припухлости, кровотечения из носа, длительные кровотечения из ран, необходимо срочно обратиться к врачу.

3. Риски осложнений при операции: если человек пьет такого рода препараты, ему необходимо обязательно сообщить об этом врачу.

Эти правила общие для всех. Самостоятельно же лучше не экспериментировать, чтобы не нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому обязательно нужно сдать анализы крови, проверить ее состояние, а затем пройти консультацию у врача.

Источник: aif.ru