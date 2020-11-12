Минус 4: уходит депутат Вишневский из горсовета Бердска

На сессии снова не хватило одного человека для регламента. Поэтому депутат Бауэр участвовал дистанционно.

Депутат Вишневский уходит из горсовета Бердска

Сессия совета депутатов состоялась 12 ноября. На ней снова не хватило одного человека для регламента. Поэтому депутат Бауэр участвовал дистанционно.

Одним из вопросов было рассмотрение вопроса о сложении полномочий депутата Вишневского. Напомним, ранее совет уменьшился на 2 человека. Подробности в ближайшее время.