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Минус 4: уходит депутат Вишневский из горсовета Бердска

09:34 12.11.2020
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На сессии снова не хватило одного человека для регламента. Поэтому депутат Бауэр участвовал дистанционно.

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Депутат Вишневский уходит из горсовета Бердска

Сессия совета депутатов состоялась 12 ноября. На ней снова не хватило одного человека для регламента. Поэтому депутат Бауэр участвовал дистанционно.

Одним из вопросов было рассмотрение вопроса о сложении полномочий депутата Вишневского. Напомним, ранее совет уменьшился на 2 человека. Подробности в ближайшее время.

бюджет сессия сессия совета депутатов Бердска совет депутатов
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Моё мнение Комментарий Поделиться
"Аноним", 12 ноября 2020 10:04
Не велика печаль! "... Отряд не заметил потери бойца ..."! Уж, если говорить честно и объективно, то, как депутат, Вишневский- полный ноль! Зачем шёл?! Куда лез?! Ну, не его это! Не е-го!
Но, сам поступок Вишневского вызывает уважение! Видимо понял свою бесполезность и принял, абсолютно и единственноверное решение! Всем бы депутатам, которые так же бесполезны, брать пример с Вишневского!
Браво, Андрей Сергеевич!

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