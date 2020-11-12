Минус 4: уходит депутат Вишневский из горсовета Бердска

Сессия совета депутатов состоялась 12 ноября. На ней снова не хватило одного человека для регламента. Поэтому депутат Бауэр участвовал дистанционно.
Одним из вопросов было рассмотрение вопроса о сложении полномочий депутата Вишневского. Напомним, ранее совет уменьшился на 2 человека. Подробности в ближайшее время.
Но, сам поступок Вишневского вызывает уважение! Видимо понял свою бесполезность и принял, абсолютно и единственноверное решение! Всем бы депутатам, которые так же бесполезны, брать пример с Вишневского!
Браво, Андрей Сергеевич!