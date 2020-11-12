В чем сложность борьбы с коронавирусом в России, стало известно

Эпидемический процесс коронавирусной инфекции в России из завозного стал локализовавшимся, поэтому с ним стало трудно бороться. Об этом заявил в среду глава Центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург, выступая на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help .

"Для нашей страны эта инфекция начиналась как завозная, то есть основным источником инфекции были аэропорты: Москва, Санкт-Петербург и далее по списку. <…> Эпидпроцесс перешел из завозного, он локализовался, почему сейчас так и трудно бороться. Если на первой стадии мы боролись с завозной формой инфекции, когда можно было блокировать пути передачи, то сейчас блокировать пути передачи фактически невозможно, потому что много локальных очагов собственных, которые вспыхнули, и более-менее начали функционировать одновременно", - сказал он.

Ученый отметил, что распространение инфекции в регионах "особенно стало очевидно, когда все отдохнули в ограниченном количестве мест, будучи очень скученными, потом 1 сентября пошли в школу".

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать иммунитет до двух лет. Первая партия вакцины была направлена в регионы РФ 12 сентября.