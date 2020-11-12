Анджелина Джоли вместе с дочкой Вивьен в масках прошлись по магазинам

Фотографы сумели запечатлеть Анджелину Джоли во время совместной прогулки по городу вместе с ее дочерью Вивьен.

Актриса стала больше времени проводить с детьми

Во время пандемии коронавируса 45-летняя актриса Анджелина Джоли стала проводить много времени с детьми. В сеть попали новые фотоснимки любимицы публики с дочкой Вивьен в Лос-Анджелесе. Вместе они отправилась за покупками, а затем купили кофе.

Анджелина Джоли вышла в свет в балетках Valentino и тренче Louis Vuitton.

Всего у актрисы шесть детей: 19-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние двойняшки Вивьен и Нокс. Отец детей Брэд Питт, с которым Анджелина развелась в 2016-м, настаивает на совместной опеке.