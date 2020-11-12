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Тяжело заболел коронавирусом депутат Сергей Бойко в Новосибирске

08:32 12.11.2020 Фото: Фото из Instagram Сергея Бойко
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Депутаты горсовета беспокоились после приезда Сергея Бойко из-за границы — он сделал тест на коронавирус в тот же день и пошёл на заседание. Тест оказался отрицательным.

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Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Тяжело заболел коронавирусом депутат Сергей Бойко в НовосибирскеВ чем сложность борьбы с коронавирусом в России, стало известноЕщё 459 новостей

Депутат городского Совета Новосибирска, лидер независимой коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко объявил, что болен. Об этом в среду политик заявил в своём Instagram.

10 ноября он не явился на заседание контрольной комиссии городского Совета, членом которой является.

«Сижу дома, температура то 37, то 39, сатурация 93, дышу с трудом. Но нагрузку на новосибирское здравоохранение пока не создаю, надеюсь обойтись», — написал Бойко.

Также известно, что тест на коронавирус сдавал депутат горсовета Ростислав Антонов, так как ранее заболел его сын. Сам политик коронавирусом не заразился.

Депутаты горсовета беспокоились после приезда Сергея Бойко из-за границы — он сделал тест на коронавирус в тот же день и пошёл на заседание. Тест оказался отрицательным.

заболел коронавирус пандемия Сергей Бойко
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