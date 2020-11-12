Миротворцами в Карабахе будет командовать Рустам Мурадов

Дислоцированной в Борзе 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской бригады Восточного военного округа, по данным «Википедии», он командовал в 2009—2012 годах.

Рустам Мурадов

Главой российских миротворцев в Нагорном Карабахе назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Российский военачальник является Героем страны.

Мурадову 47 лет. В 2017 году он был военным советником в Сирии. Звания Героя был удостоен за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

В феврале 2020 года Рустаму Усмановичу президент России Владимир Путин присвоил звание генерала-лейтенанта. Мурадов также имеет множество медалей и орденов.

Как сообщает Sputnik Армения, министр обороны страны Давид Тоноян в среду, 11 ноября, провел встречу с командующим миротворцами. Он поблагодарил Мурадова за быструю организацию группировки, а также выразил готовность содействовать в осуществлении ее миссии.

Российские миротворцы будут следить за теми соглашениями, которые были достигнуты Арменией, Азербайджаном и Россией, то есть не допускать возобновления военных действий. Они были прекращены 10 ноября в 00:00.

Источник: Вести