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Насколько эффективна вакцина от коронавируса «Спутник V», стало известно

09:15 12.11.2020 Фото: pixabay
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Более 20 тысяч добровольцев уже получили первую дозу препарата.

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Более 20 тысяч добровольцев уже получили первую дозу препарата

Эффективность вакцины «Спутник V» от коронавируса составила 92%.

Результаты опубликовал Российский фонд прямых инвестиций по итогам промежуточного анализа данных третьей фазы клинических исследований в России. Соответствующий расчет проводился на основе распределения 20 подтвержденных случаев, выявленных в группе плацебо и в группе, которая получила вакцину, написано в Twitter-аккаунте «Спутник V».

Более 20 тысяч добровольцев уже получили первую дозу препарата, а 16 тысячам ввели первую и вторую дозы. Всего в пострегистрационных исследованиях принимают участие 40 тысяч человек. В РФПИ особо подчеркнули, что у людей, привитых «Спутником V», не выявили непредвиденных нежелательных реакций, наблюдались лишь кратковременные побочные эффекты.

вирус коронавирус пандемия
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