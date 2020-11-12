Насколько эффективна вакцина от коронавируса «Спутник V», стало известно

Более 20 тысяч добровольцев уже получили первую дозу препарата.

Более 20 тысяч добровольцев уже получили первую дозу препарата

Эффективность вакцины «Спутник V» от коронавируса составила 92%.

Результаты опубликовал Российский фонд прямых инвестиций по итогам промежуточного анализа данных третьей фазы клинических исследований в России. Соответствующий расчет проводился на основе распределения 20 подтвержденных случаев, выявленных в группе плацебо и в группе, которая получила вакцину, написано в Twitter-аккаунте «Спутник V».

Более 20 тысяч добровольцев уже получили первую дозу препарата, а 16 тысячам ввели первую и вторую дозы. Всего в пострегистрационных исследованиях принимают участие 40 тысяч человек. В РФПИ особо подчеркнули, что у людей, привитых «Спутником V», не выявили непредвиденных нежелательных реакций, наблюдались лишь кратковременные побочные эффекты.