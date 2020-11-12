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Создадут центр для контроля перемирия в Карабахе Россия и Турция

09:30 12.11.2020 Фото: pixabay.com
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Он станет органом для рассмотрения жалоб и проблем, связанных с нарушениями договоренностей.

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Россия и Турция согласовали создание центра по контролю за прекращением огня в Карабахе

Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе подписан по итогам переговоров по видеосвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара. Об этом сообщило в среду Минобороны РФ.

"По итогам переговоров подписан меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта", - сообщили в военном ведомстве. Меморандумом определены задачи и принципы совместного центра по мониторирнгу.

Как отметили в Минобороны РФ, по мнению Шойгу, достигнутые президентами России и Азербайджана и премьер-министром Армении договоренности, а также введение российских миротворцев в зону конфликта позволили прекратить огонь, остановить кровопролитие и создать условия для возвращения к мирной жизни.

"Присутствие российских миротворцев обеспечит стабильность в кризисном регионе, остановит потоки беженцев, будет способствовать их возвращению к местам проживания", - подчеркнул Шойгу. Он также добавил, что "решение о создании совместного мониторингового центра позволит осуществлять надежный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта".

Совместный центр по контролю за прекращением огня будет находиться на территории Азербайджана. Отмечается, что центр будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении сторонами режима прекращения огня и других действий, нарушающих достигнутые договоренности. На него также возлагается задача фиксирования нарушений путем применения визуального наблюдения, беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных от других источников. Центр станет органом для рассмотрения любых жалоб, вопросов или проблем, связанных с нарушениями достигнутых договоренностей.

Источник: ТАСС

военный конфликт Нагорный Карабах Сергея Шойгу
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