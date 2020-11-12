К "нелицеприятному" разговору о Навальном в Совбезе ООН готова Россия

Россия готова к "нелицеприятному" разговору о Навальном в Совбезе ООН

Россия может вынести ситуацию с Алексеем Навальным на обсуждение в Совет безопасности ООН и считает, что для других это будет нелицеприятный разговор, об этом заявил в интервью РИА Новости российский постпред при организации Василий Небензя.

Дипломат выразил мнение, что другие страны "побаиваются" выносить эту тему на обсуждение в Совбез ООН, так как понимают, что "все это может быть развернуто и в другую сторону".

"Если бы они хотели, то давно бы уже вынесли. Но каждый раз, когда мы обсуждаем "химию" (проблему химоружия – ред.), в том числе сирийскую, они эту тему (тему предполагаемого отравления Навального – ред.) по касательной затрагивают", - рассказал Небензя.



При этом российский постпред подчеркнул, что Москва ничего не утаивает."Хотят вынести – пусть выносят. Мы, может, сами вынесем – это будет разговор для них не очень лицеприятный", - заявил Небензя.

Он уточнил, что пока допускает такую инициативу России гипотетически, но заверил, что российская сторона готова к любому разговору. "Нам иногда приписывают, что мы пытаемся уйти от разговора - это неправда", - отметил он.

Небензя добавил, что Россия взаимодействует с ООН по поводу инцидента с Навальным. "Чем оно закончится, я не знаю, но, наверное, сейчас проводить какие-то заседания (СБ ООН – ред.) было бы преждевременным", - заключил постпред.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального омские медики не нашли. Берлин считает, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".

Генпрокуратура ранее сообщила, что получила из Германии ответ по запросам в отношении Навального, в котором немецкая сторона попросила предоставить дополнительные данные по ситуации. При этом ни на один из поставленных Москвой вопросов в Берлине не ответили.

Источник: РИА Новости