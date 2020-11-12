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Грозное трио: впечатляют редкие фото бомбардировщиков ВКС РФ

10:15 12.11.2020 Фото: Министерство обороны РФ
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Военная машина Кремля достигла пика боеспособности с момента распада СССР.

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Ту-160 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Ту-160

Вооружение бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, продемонстрированное в ноябре Министерством обороны России на фотографиях, "наводит ужас", пишет американское издание The Drive.
На одной из фотографий запечатлен Ту-160, перед которым стоит 12 стратегических крылатых ракет Х-55СМ.

Другой снимок показывает, что перед Ту-95МС размещены шесть Х-55СМ и восемь Х-101/102.
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Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Ту-95МС
На третьей фотографии перед Ту-22М3 выложены бомбы, включая ФАБ-3000.
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Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Ту-22М3
По мнению авторов статьи, увидеть эти самолеты с потенциальной полезной нагрузкой до сих пор возможности не представлялось.
бомбардировщик оружие стратегическое Ту-160 Ту-95МС и Ту-22М3
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