Грозное трио: впечатляют редкие фото бомбардировщиков ВКС РФ

Ту-160 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Ту-160
Вооружение бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, продемонстрированное в ноябре Министерством обороны России на фотографиях, "наводит ужас", пишет американское издание The Drive.
На одной из фотографий запечатлен Ту-160, перед которым стоит 12 стратегических крылатых ракет Х-55СМ.
Другой снимок показывает, что перед Ту-95МС размещены шесть Х-55СМ и восемь Х-101/102.
Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Ту-95МС
На третьей фотографии перед Ту-22М3 выложены бомбы, включая ФАБ-3000.
Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Ту-22М3
По мнению авторов статьи, увидеть эти самолеты с потенциальной полезной нагрузкой до сих пор возможности не представлялось.