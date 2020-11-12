Раскритиковал план Украины по Донбассу Грызлов

По его словам, "представленный проект плана — это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью — созыв очередного саммита "нормандского формата".

Грызлов заявил о полном отказе Киева от Минских соглашений

Предложенный украинской делегацией на заседании трехсторонней контактной группы план действий по урегулированию конфликта на востоке Украины противоречит Минским соглашениям и может рассматриваться как шаг к полному отказу от них, заявил журналистам полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

"Сегодня состоялось очередное заседание контактной группы, к которому украинская сторона должна была подготовить проект плана действий по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Вместо этого украинская делегация представила совершенно иной проект. Представленные Украиной предложения полностью противоречат Минским соглашениям и нормандским обещаниям Украины. Это не проект совместных действий, это проект, направленный на ревизию Минских соглашений", — заявил Грызлов.

По его словам, "представленный проект плана — это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью — созыв очередного саммита "нормандского формата".

"И самое главное — украинская сторона категорически отказалась предусматривать какие-либо гарантии со своей стороны по выполнению плана действий, отказавшись от обязательства утвердить согласованный вариант этого документа постановлением Верховной рады Украины", — подчеркнул Грызлов.

Он напомнил, что предложенная ранее представителями Донецка и Луганска дорожная карта была предназначена для всеобъемлющего урегулирования конфликта в полном соответствии с Минскими соглашениями.

"Предлагаемый украинский вариант на данном этапе может рассматриваться как шаг к полному отказу от Минских соглашений. Это только усугубляет ситуацию и может привести к очередному кризису в переговорах", — заключил он.

Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов" который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года. Это позволит провести местные выборы на территориях республик 31 марта.

Источник: РИА Новости