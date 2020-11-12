Почему закрывает торговые представительства в Литве и на Украине Россия

Отдельным распоряжением правительство учредило торговое представительство России в Сирии. Оно откроется в Дамаске до конца 2020 года.

Россия закроет торговые представительства в Литве и на Украине

В сентябре это предлагал сделать Минпромторг. В ведомстве поясняли, что на Украине решили прекратить соглашение о взаимной организации торгпредств, а закрытие представительства в Литве объясняли сокращением товарооборота.

Российские торговые представительства в Литве и на Украине будут ликвидированы, говорится в постановлении правительства. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Постановление датировано 7 ноября.

В обновленном перечне государств, в которых учреждены торгпредства России, теперь 58 стран.

Отдельным распоряжением правительство учредило торговое представительство России в Сирии. Оно откроется в Дамаске до конца 2020 года.

Оба документа были опубликованы 11 ноября.

Закрыть представительства в Литве и на Украине Минпромторг предлагал еще в сентябре, тогда ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства. В пояснительной записке к проекту министерство отмечало, что представительство на Украине было решено закрыть после того, как правительство Украины в августе приняло постановление о прекращении действия соглашения с Россией о взаимном учреждении торгпредств.

Что касается Литвы, то, как подчеркнул Минпромторг, товарооборот в 2020 году между странами сократился на 31% по сравнению с предыдущим годом. Перспектив расширения взаимной торговли нет, посчитали в ведомстве.

Там также отметили, что внешнеэкономическая политика Литвы «не способствует наращиванию торговых связей с Россией», и привели в пример приостановку работы Межправительственной российско-литовской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству в 2014 году.