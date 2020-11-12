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Уголовное дело возбудили за доведение до суицида бизнесмена Босова

10:45 12.11.2020 Фото: pixabay.com
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В апреле состояние Дмитрия Босова оценивалось в $1,1 млрд, в рейтинге российских миллиардеров от Forbes 2020 года бизнесмен занял 86-е место.

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Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства Босова

Крупнейший акционер и глава совета директоров группы «Аллтек» Босов совершил самоубийство в мае. О возбуждении дела до этого известно не было.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства (ст.110 УК) миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК, знакомый с материалами расследования. Босов был крупнейшим акционером и главой совета директоров группы «Аллтек», он покончил с собой в мае.

Дело было возбуждено еще летом, сообщил РБК также знакомый Босова. По его словам, супруга миллиардера Катерина в деле проходит как потерпевшая. Свидетели дали показания, что Босов тяжело переживал конфликт со своим бывшим бизнес-партнером Александром Исаевым, добавил собеседник. Исаев сообщил РБК, что от следствия вопросов к нему не поступало.

Катерина Босов сказала РБК, что она и старший сын бизнесмена от первого брака Артем подали заявление в следственные органы о возбуждении уголовного дела и дальнейшем расследовании всех обстоятельств гибели в июне. По ее словам, СК по городу Одинцово завел уголовное дело 6 августа. Это подтвердил РБК и Артем Босов. До этого о возбуждении дела известно не было.
Босов покончил с собой в своем доме в подмосковном поселке Усово в мае, ему было 52 года. Тогда следствие рассматривало две версии причин смерти миллиардера — самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Версия убийства не рассматривается, сообщали РБК знакомый бизнесмена и источник в правоохранительных органах.

Незадолго до смерти, в апреле, Босов, уволил Александра Исаева со всех постов в угольных компаниях «Сибантрацит» (контролируется группой «Аллтек» Босова, Исаев был членом совета директоров «Сибантрацита») и «ВостокУголь» (ее основал Исаев, у него было 50%, еще 50% — у Босова; Исаев лишился доли и оспаривает это). В качестве причины увольнения Исаева и расторжения с ним всех взаимоотношений пресс-службы «Сибантрацита» и «ВостокУгля» называли «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ», а также «распространение недостоверной информации» о деятельности компаний.

В апреле состояние Дмитрия Босова оценивалось в $1,1 млрд, в рейтинге российских миллиардеров от Forbes 2020 года бизнесмен занял 86-е место.
Сейчас, среди прочего, между вдовой Босова и его отцом Борисом идут судебные тяжбы из-за активов бизнесмена. Так, 11 ноября стало известно что суд приостановил действие свидетельства о праве собственности вдовы Катерины Босов на половину его доли в группе «Аллтек» (43,285 из 86,57%), контролирующей «Сибантрацит». Месяц назад другие наследники бизнесмена — его мать Людмила и четверо сыновей от первых двух браков — уже оспорили в Одинцовском суде Московской области права вдовы Босова на 43,285% «Аллтека».

Источник: РБК

доведение до самоубийства самоубийство суицид Дмитрий Босов
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